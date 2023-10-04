Минус 47 артсистем и 450 оккупантов: Генштаб обновил статистику потерь России в войне

За прошедшие сутки Силы обороны Украины отминусовали еще 450 российских оккупантов. Общее количество потерь в живой силе государства-террориста РФ за весь период полномасштабной войны уже достигло 279 890 захватчиков.

Об этом сообщили в Facebook Генерального штаба ВСУ. Отмечается, что наибольшие потери россияне понесли в артиллерийских системах – целых 47 единиц этого оружия больше не нанесут вреда украинцам.

Также оккупанты в это утро не досчитались 13 танков (в общей сложности за время полномасштабной войны 4745), 18 боевых бронированных машин (9026), 47 артиллерийских систем (6612), 1 РСЗО (802), 41 БПЛА оперативно-тактического уровня (5 ракету (1530), 30 единиц автомобильной техники и автоцистерн (8962) и 3 единицы спецтехники (946).

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Напомним, Силы обороны уничтожили российскую РСЗО "Град", которую россияне спрятали между домами в одном из оккупированных населенных пунктов. Машину, которая стояла между поврежденными обстрелами и была прикрыта маскировочной сеткой, обнаружили и ликвидировали бойцы группы М2 спецподразделения Национальной гвардии Украины "Омега". По ней отработал дрон нацгвардейцев.

Судя по всему, артиллерийская система была заряжена, ведь после поражения из нее начали вылетать снаряды – визуально это походило на фейерверк.

А воины 23-го Отдельного стрелкового батальона ВСУ с помощью FPV-дрона уничтожили блиндаж оккупантов на Лиманском направлении. Трое захватчиков получили ранения. После успешной работы БПЛА защитники показали шедший с точки попадания дым.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Защитники Украины показали кадры успешного взаимодействия в операции по уничтожению вражеской техники в Запорожском направлении. Во время боевой работы оккупантов лишили пяти бронемашин пехоты и двух грузовиков.

– Также украинский HIMARS ударил по российской САУ "Гиацинт-С". Где именно была армия РФ в очередной раз понесла потери, не сообщается.

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