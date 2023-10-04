Спрятать не удалось: украинские воины дроном-камикадзе уничтожили вражеский 'Град'. Взрывное видео

Украинские военные ежедневно уничтожают десятки единиц вооружения российских оккупантов. Исключением не стала и реактивная система залпового огня "Град", которую россияне спрятали между домами в одном из оккупированных населенных пунктов.

РСЗО, которая стояла между поврежденными обстрелами домами и была прикрыта маскировочной сеткой, обнаружили и ликвидировали бойцы группы М2 спецподразделения Национальной гвардии Украины "Омега". Соответствующие кадры были опубликованы в Telegram-канале производителя и поставщика FPV дронов-камикадзе "Эскадрон" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На них видно, как дрон нацгвардейцев метко атакует РСЗО россиян, которая после этого начала взрываться. Судя по всему, артиллерийская система была заряжена, так как после поражения из нее начали вылетать снаряды – визуально это было похоже на фейерверк.

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"Дрон-камикадзе уже начал подготовку к предстоящим новогодним праздникам и посетил магазин фейерверков", – сказано в шутливой подписи к ролику.

Как сообщал OBOZREVATEL, воины 23-го ОСБ ВСУ уничтожили FPV-дроном вражеский блиндаж на Лиманском направлении. В нем в то время находились оккупанты.

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