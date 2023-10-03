Воины 23-го ОСБ ВСУ уничтожили FPV-дроном вражеский блиндаж на Лиманском направлении. Видео

Украинские защитники активно уничтожают российских оккупантов, нагло пришедших отобрать нашу родную землю. Под прицел воинов ВСУ попадает и вражеская техника.

Доказательством этого являются кадры работы воинов 23-го Отдельного стрелкового батальона ВСУ, уничтоживших блиндаж противника. Видео опубликовано на Facebook-странице бригады (чтобы просмотреть ролики, доскролльте до конца страницы).

Потери в технике оккупанты понесли благодаря работе FPV-дрона. Это произошло на Лиманском направлении.

В блиндаже находились оккупанты. Поэтому трое из них получили ранения.

На кадрах видно, как дрон подлетает к блиндажу, залетает прямо в окоп и уничтожает врага.

После успешной работы БПЛА защитники показали шедший с точки попадания дым.

Видео дня

К слову, недавно защитники Украины на Лиманском направлении ликвидировали российский танк, сбросив на него взрывчатку с дрона. Враг потерял модернизированный вариант Т-72Б3, ориентировочная стоимость которого – примерно 2,5 миллиона долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Силы обороны за сутки 3 октября осуществили 26 боевых столкновений с российскими войсками. На Бахмутском направлении противник тщетно пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области.

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