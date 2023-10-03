Враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки: произошло 26 боевых столкновений – Генштаб

Силы обороны за сутки 3 октября совершили 26 боевых столкновений с российскими войсками. На Бахмутском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, опубликовав ежедневную сводку на Facebook. Вражеская армия нанесла очередной удар по Украине, применив крылатую ракету "Искандер-К" и 31 ударный БпЛА типа Shahed-136/131.

"Противовоздушной обороной уничтожена крылатая ракета "Искандер-К" и 29 вражеских "шахедов". Всего враг нанес три ракетных и 80 авиационных ударов, совершил 28 обстрелов из реактивных систем залпового огня позиций наших войск и населенных пунктов. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения", – указано в сообщении.

Следующая обстановка остается, по словам украинских военных:

на Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись более 25 населенным пунктам, среди них Карповичи, Блешня, Елине Черниговской области; Хотинь, Яструбино, Владимировка, Новодмитровка, Сумской области; Уды, Казачья Лопань, Ивашки, Гатище Харьковской области;

Видео дня

на Купянском направлении противник нанес авиационные удары возле Петропавловки, Сенькового, Синьковки Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись более 10 населенным пунктам, в частности, Двуречная, Синьковка, Кучеривка, Берестово, Петропавловка Харьковской области;

на Лиманском направлении Силы обороны отразили около 10 атак врага в районе Макеевки Луганской области. Противник нанес авиационных ударов неподалеку от Новоселовского Луганской области, Нового, Колодцев, Ямполевки, Ставков, Веселого, Спорного Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Новосадово, Торское, Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка Донецкой области;

на Бахмутском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области. Нанес авиационные удары возле населенных пунктов Богдановка, Константиновка, Клищиевка, Андреевка и Александро-Шультино, Екатериновка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 15 населенных пунктов, в том числе Белая Гора, Ивановское, Клищиевка, Нью-Йорк Донецкой области;

на Авдеевском направлении Силы обороны отразили все атаки врага в районе Первомайского Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Степное, Авдеевка, Карловка, Новокалиново, Первомайское Донецкой области;

на Марьинском направлении в течение суток Силы обороны успешно отразили 10 атак в районе Марьинки Донецкой области и атаку врага в районе Красногоровки Донецкой области. Противник нанес авиационных ударов недалеко от Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Под огнем окупантов находилось около 10 населенных пунктов, в частности, Георгиевка, Екатериновка, Марьинка, Победа Донецкой области;

на Шахтерском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Водяное, Урожайное, Шахтерское Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Угледару, Новоукраинке, Урожайному, Старомайорскому Донецкой области;

на Запорожском направлении оккупанты нанесли авиационных ударов в районах населенных пунктов Новодаровка, Роботино, Старомайорское Запорожской области. Обстреляли из артиллерии и минометов более 25 населенных пунктов, в частности Левадное, Гуляйполе, Малая Токмачка, Лобково, Роботино, Пятихатки, Орехов Запорожской области;

на Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Антоновка и Ольговка Херсонской области. Вражеские артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, среди которых Антоновка, Чернобаевка, Змиевка Херсонской области и город Херсон, Дмитровка Николаевской области.

В то же время Силы обороны продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 4 – по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделения ракетных войск поразили 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 20 артиллерийских средств противника.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Зеленский 3 октября посетил боевые бригады ВСУ на Купянско-Лиманском направлении фронта. Глава государства обсудил оперативную ситуацию на поле боя, актуальные вопросы и нужды с комбригами и комбатами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!