Украинский HIMARS отправил в ад российский 'Гиацинт-С'. Эффектное видео

Каждый день и каждую ночь украинские защитники уничтожают на фронте российских окупантов и их технику. Бойцы ВСУ изо всех сил сражаются с врагом, чтобы обеспечить Украине свободу и независимость.

Ярким примером этого есть видео, в котором показана ликвидация техники армии РФ. Ролик показали в официальном Telegram-канале Сухопутных войск ВС Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"HIMARS отрабатывает по САУ "Гиацинт-С", – прокомментировали в Сухопутных войсках.

На кадрах показано, как украинский HIMARS отправил в ад российский "Гиацинт-С".

В частности, показан момент прицела, попадания во вражескую технику и огонь, мгновенно вспыхнувший от удара.

Для эффектности видео бойцы сопровождали его драйвовой рок-композицией.

Видео дня

Где именно была армия РФ в очередной раз понесла потери, не сообщается.

К слову, несмотря на плотные атаки врага, Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступают на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике. Словом, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 октября, ударные дроны атаковали российский авиазавод в Смоленске, где производили ракеты Х-59. Три из четырех беспилотников поразили точно цель, нарушив агрессору процесс по производству вооружения, которым он обстреливал Украину.

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