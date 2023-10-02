ВСУ продолжают истощать врага вдоль всей линии фронта: произошло 22 боевых столкновения, отражены атаки на шести направлениях – Генштаб

В Украине длится пятьсот восемьдесят шестые сутки российской войны. В течение их на фронте произошло 22 боевых столкновения.

Вместе с тем страна-агрессор Россия нанесла очередной удар по Украине с помощью 7 ударных БПЛА типа Shahed-136/131. Они были выпущены из юго-восточного направления. Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 18:00 понедельника, 2 октября (чтобы просмотреть карту, доскролльте до конца страницы).

"Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 4 вражеских "шахеда". Всего враг нанес 5 ракетных и 39 авиационных ударов, совершил 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. В результате российских террористических атак, к сожалению, и к сожалению ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура", – говорится в сообщении.

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Руководство ВСУ утверждает, что оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

– На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений нет. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

– На Северском и Слобожанском направлениях враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов своей территории и наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Войска оккупационной армии нанесли авиационный удар в районе населенного пункта Степок Сумской области. При артиллерийских и минометных обстрелах пострадали более 25 населенных пунктов. Среди них – Карповичи, Гремячка Черниговской области; Голышевское, Турья, Михайловское, Покровка, Поповка, Пономаренко Сумской области; Красное Первое Харьковской области.

– На Купянском направлении противник нанес авиационных ударов возле Ивановки и Чернещины Харьковской области. От артиллерийских и минометных обстрелов врага пострадали более десяти населенных пунктов. Скрема, Двухлетняя, Синковка, Купянск, Ивановка, Кисловка, Берестово Харьковской области.

– На Лиманском направлении Силы обороны отразили атаки армии РФ в районе Макеевки Луганской области. Однако оккупационные войска нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Заречное, Спирное, Лиман Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Новосадово, Торское, Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

– На Бахмутском направлении РФ безуспешно пытался восстановить утраченные позиции в районе Андреевки Донецкой области. Враг нанес авиационные удары вблизи Клещиевки и Александро-Шультино Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 20-ти населенных пунктов. Среди них – Миньковка, Григоровка, Константиновка, Белая Гора, Дилиевка и Торецк Донецкой области.

– На Авдеевском направлении армия государства-террориста также безуспешно пыталась восстановить утраченные позиции в районе восточнее Степного Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов врага пострадали более десяти населенных пунктов. Это – Степное, Тоненькое, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

– На Марьинском направлении в течение суток силы обороны успешно отразили 6 атак в районе Марьинки Донецкой области. Также наши защитники выстояли в районе Новомихайловки Донецкой области. Враг нанес авиационных ударов неподалеку от населенных пунктов Марьинка, Новомихайловка, Парасковеевка Донецкой области. Под огнем армии РФ находились около 10 населенных пунктов. В частности, Александрополь, Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Богоявление Донецкой области.

– На Шахтерском направлении наши защитники отбили атаки врага возле Старомайорского и Равнополя Донецкой области. Оккупанты ударили по районам населенных пунктов Урожайное, Старомайорское, Новодаровка Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Угледар, Пречистовка, Урожайное, Старомайорское, Ровнополь, Новополь Донецкой области.

– На Запорожском направлении Силы обороны успешно отразили атаки врага в районе западнее Вербового Запорожской области. Оккупанты нанесли авиационный удар возле Малой Токмачки Запорожской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 25 населенных пунктов. В частности, Левадное, Малиновка, Гуляйполе, Малая Токмачка, Орехов, Пятихатки Запорожской области.

– На Херсонском направлении противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Николаевка Херсонской области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, среди которых Золотая Балка, Республиканец, Веселое, Тягинка, Антоновка, Велетенское Херсонской области и Херсон.

Несмотря на плотные атаки врага, Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступают на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике. Одним словом, истощают врага вдоль всей линии фронта.

"В течение суток авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 1 – по зенитно-ракетному комплексу противника. Подразделения ракетных войск поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления и 2 противника. Поддерживайте Вооруженные силы! Победим вместе! Слава Украине!" – резюмировали в Генштабе.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 октября ударные дроны атаковали российский авиазавод в Смоленске, где изготовляли ракеты Х-59. Три из четырех беспилотников поразили точно цель, нарушив агрессору процесс по производству вооружения, которым он обстреливал Украину.

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