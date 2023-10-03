Точно в цель: воины ССО уничтожили технику и полевой склад оккупантов на Запорожском направлении. Видео

Украинские воины показали кадры успешного взаимодействия в операции по уничтожению вражеской техники на Запорожском направлении. Во время боевой работы оккупантов лишили пяти бронемашин пехоты и двух грузовиков.

Кроме того, в воздух взлетел еще и полевой склад войск РФ. Задания выполнили подразделение Сил специальных операций и артиллеристы Сил обороны, сообщают спецназовцы (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что оккупанты решили сосредоточить вероятные подразделения резерва в лесополосе, однако их быстро обнаружили. Бойцы ССО получили информацию о перемещении российской техники.

Спецназовцы из группы БпАК приступили к воздушной разведке для подтверждения целей и корректировки огня.

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Эту информацию ССО оперативно передали артиллерийскому подразделению Сил обороны, который немедленно нанес огневое поражение.

Кроме пяти БМП, двух грузовиков и полевого склада врага, в результате детонации и возгорания повреждения (и, вероятно, дальнейшего уничтожения) получила другая техника оккупантов. После такой мощной "бавовны" местность еще долго окутывал густой дым.

"Идем дальше!" – подчеркнули воины Сил специальных операций.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Бахмутском направлении военнослужащие ССО ликвидировали российскую 152-мм гаубицу "Мста-Б". Вместе с ней были уничтожены боеприпасы "Краснополь".

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