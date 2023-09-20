Маскировка врагу не помогла: воины ССО точным ударом уничтожили пушку "Мста-Б" с комплектом снарядов. Видео

В Донецкой области на Бахмутском направлении военнослужащие Сил специальных операций ВС Украины ликвидировали российскую 152-мм гаубицу "Мста-Б". Вместе с ней были уничтожены боеприпасы "Краснополь".

Об этом 20 сентября заявила пресс-служба ССО Вооруженных сил. На ее Telegram-канале появилось видео точного удара (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

"В результате удачного взаимодействия операторов ССО и артиллерии Сил обороны эта тщательно замаскированная цель была поражена", – рассказали воины.

Операцию по поиску, идентификации цели и корректировке огня выполнили наши защитники из тактической группы "Медоеды" 3-го отдельного полка Сил специальных операций.

Видео дня

Как известно, корректируемый артиллерийский боеприпас "Краснополь" имеет реактивный двигатель и поражает бронированную цель с помощью лазерной наводки, позволяющей подсветить цель в зависимости от времени суток и ее размера на расстоянии до 20 километров. Рыночная стоимость такого снаряда – около 40 000 долларов США.

Как писал OBOZREVATEL, ранее воины Сил специальных операций на Бахмутском направлении "демилитаризовали" склад боеприпасов ВС РФ. Там хранились управляемые ракеты 9М127 "Вихрь", которые оккупанты запускают из вертолетов Ка-50 и Ка-52.

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