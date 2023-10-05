Оккупанты убили в Херсоне брата и сестру, сбежавших туда после подрыва Каховской ГЭС

В четверг, 5 октября, россияне снова обстреляли жилой район в центре Херсона. Вследствие этого во дворе многоэтажного дома были убиты местные жители – мужчина и женщина.

Это брат и сестра, сбежавшие в Херсон после подрыва Каховской ГЭС. Об этом сообщает местное издание "Вгору".

Когда россияне взорвали Каховскую ГЭС, дом семьи затопило.

Погибшего звали Александром, он был бизнесменом – владельцем кафе в Херсоне. После подрыва ГЭС он вывез жену и маленькую дочь из Комышан в Николаев, а сам с сестрой поселился в квартире недалеко от своего кафе.

По словам соседей, в дом, возле которого попали сегодня россияне, прилетало и раньше, но именно этот обстрел был самым сильным.

При этом ни в самой многоэтажке, ни на территории вокруг нет ни одного военного объекта. Там обитают только мирные жители. Из-за атак РФ многие жители были вынуждены уехать.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

– 4 октября войска РФ ударили по Антоновке в пригороде Херсона. В результате обстрела погиб мужчина, еще семь человек были ранены.

– Первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский рассказал, что ВСУ дают мощный ответ оккупантам на жестокие обстрелы Херсонщины. Однако, по его словам, сейчас не обо всем можно рассказывать – нужно сохранять тишину.

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