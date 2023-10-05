Оккупанты нанесли удар по больнице и станции экстерной помощи в Бериславе: есть пострадавшие. Фото

Российские оккупационные войска днем 5 октября ударили по больнице и станции экстерной помощи в Бериславе Херсонской области. Вследствие атаки пострадали двое медработников.

У водителя "скорой" – перелом ноги и ранение головы, фельдшер получил контузию. Об этом сообщил руководитель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин (фото и видео размещены внизу новости).

"В Бериславе – прямое попадание в больницу. Полностью уничтожен четвертый этаж, еще один – частично. Также вражеским огнем повреждены машины "экстренки", – информировал он.

По словам Прокудина, враг нанес пять авиаударов в районе Берислава.

В Херсонской ОВА уточнили, что вследствие авиаудара по больнице в Бериславе повреждены два автомобиля "скорой".

"Оба медработника, 39-летний фельдшер и 60-летний водитель, получили ранения средней степени тяжести. Им оказывается помощь", – говорится в сообщении.

Видео дня

Со своей стороны в Херсонской областной прокуратуре рассказали, что оккупанты нанесли удар около 12:40. Досудебное расследование начато по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса).

В то же время в сети появилось видео, на которое, как утверждается, попал мощный взрыв в Бериславе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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– В Херсонском облсовете рассказали,что украинские военные дают мощный ответ противнику на жестокие обстрелы Херсонщины. Однако пока не обо всем можно рассказывать – следует сохранять информационную тишину.

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