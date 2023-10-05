Оккупанты обстреляли Херсон: погибли два человека

Российские оккупационные войска утром 5 октября в очередной раз накрыли огнем Херсон. Вследствие атаки погибли два человека.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак. По его словам, среди убитых оккупантами – коммунальщик, обрезавший деревья.

Со своей стороны руководитель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин рассказал, что враг совершил обстрел около 9:30 из артиллерии.

Войска РФ ударили по центру Херсона, вследствие чего смертельные ранения получили мужчина и женщина.

В Херсонской областной прокуратуре добавили, что под прицельный огонь врага попали жилые дома, а также нежилые помещения.

Мужчина и женщина, ставшие жертвами агрессора, в момент обстрела были на улице.

Видео дня

Данные о травмированных и раненых уточняются.

Досудебное расследование начато по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Дополняется..