Оккупанты обстреляли Херсон: погибли два человека
Российские оккупационные войска утром 5 октября в очередной раз накрыли огнем Херсон. Вследствие атаки погибли два человека.
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак. По его словам, среди убитых оккупантами – коммунальщик, обрезавший деревья.
Со своей стороны руководитель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин рассказал, что враг совершил обстрел около 9:30 из артиллерии.
Войска РФ ударили по центру Херсона, вследствие чего смертельные ранения получили мужчина и женщина.
В Херсонской областной прокуратуре добавили, что под прицельный огонь врага попали жилые дома, а также нежилые помещения.
Мужчина и женщина, ставшие жертвами агрессора, в момент обстрела были на улице.
Данные о травмированных и раненых уточняются.
Досудебное расследование начато по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).
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