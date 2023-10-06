Под завалами нашли тело бабушки погибшего ребенка: возросло количество жертв удара РФ по Харькову

Количество жертв и пострадавших от утренних ударов России по Харькову выросло. По состоянию на 12:20 пятницы, 6 октября, известно о двух жертвах обстрела – ребенке и пожилой женщине.

О том, что под завалами дома обнаружили еще одно тело, сообщил харьковский городской голова Игорь Терехов в Telegram. По его данным, вторая жертва преступления ВС РФ – женщина 1955 года рождения.

Раненых, по данным МВД, уже по меньшей мере 28, 12 из них госпитализированы. На 12:30 спасательно-поисковые работы продолжались.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко уточнил, что погибла бабушка погибшего 10-летнего мальчика и раненого 11-месячного ребенка.

Дополняется...