В Одессе раздались взрывы: сообщают о работе ПВО

В ночь на 6 октября в Одессе раздались взрывы во время воздушной тревоги. В регионе сработала противовоздушная оборона.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей района находиться в укрытиях и не снимать работу ПВО. Об этом он написал в своем Telegram. В Воздушных силах ВСУ предупредили о движении ударных БПЛА в направлении области.

Напомним, утром 5 октября в очередной раз накрыли огнем из артиллерии Херсон, в результате чего погибли два человека. Среди убитых оккупантами – коммунальщик, обрезавший деревья. Под прицельный огонь врага попали жилые дома, а также нежилые помещения. Мужчина и женщина, ставшие жертвами агрессора, в момент обстрела были на улице.

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Ночью 1 октября Россия также запустила по Украине дрона-камикадзе типа shahed-131/136. По меньшей мере, из трех направлений они пытались атаковать Одесскую область. Захватчики максимально комбинировали атаку – "она была запутанной". В частности, ударные БПЛА летели по нескольким направлениям: мысу Чауда во временно оккупированном Крыму, а также из российских Приморско-Ахтарское и Курское.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– После обеда 5 октября российские террористы нанесли ракетный удар по кафе-магазину в селе Гроза Купянского района Харьковской области. Предварительно известно о 51 погибшем, среди них – 8-летний мальчик. В момент взрыва в заведении проходили поминки.

– Испания передаст Украине 6 пусковых установок в зенитные ракетные комплексы Hawk. В то же время, Германия работает над обеспечением Украины дополнительной системой Patriot на зимние месяцы.

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