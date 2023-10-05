Испания передает Украине установки Hawk, Германия работает над поставкой Patriot: о чем договорились

Испания решила передать Украине 6 пусковых установок в зенитно-ракетные комплексы Hawk. В то же время, Германия работает над обеспечением Украины дополнительной системой Patriot на зимние месяцы.

Об этом сообщили пресс-службы испанского правительства и Офиса президента, а также глава ОПУ Андрей Ермак. Так, в четверг президент Украины Владимир Зеленский на полях III саммита Европейского политического сообщества провел встречу с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом.

"Германия работает над обеспечением Украины дополнительной системой Patriot на зимние месяцы. Благодарен за поддержку со стороны ФРГ в защите нашей свободы и народа. Это также защита Европы и наших общих ценностей", – отметил Зеленский.

Кроме того, глава государства провел переговоры с главой правительства Испании Педро Санчесом, в ходе которых стороны обсудили текущую ситуацию на фронте. В этом контексте Санчес предложил Зеленскому новые системы противовоздушной обороны и борьбы с беспилотниками, а также соответствующее обучение украинских солдат и оборудование для разминирования.

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"По итогам сегодняшних переговоров с президентом Зеленским испанское правительство предоставит Украине шесть пусковых установок Hawk для борьбы с возможными российскими бомбардировками гражданских объектов и критической инфраструктуры, а также защиты нового зернового коридора", – говорится в сообщении правительства Испании.

Ермак назвал новые договоренности положительными новостями об укреплении ПВО и ПРО Украины.

"Должны мощнее защищать Украину от крылатых и баллистических ракет, ударных БПЛА, других типов вооружений россиян. Это еще не все", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ пишут, что немецкое правительство приняло решение о передаче Украине дополнительных средств противовоздушной обороны. Речь идет о еще одной системе ПВО IRIS-T и более десяти зенитных установок Gepard.

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