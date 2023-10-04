Германия передаст Украине дополнительный комплекс IRIS-T и более 10 'Гепардов' – Bloomberg

Правительство Германии якобы принял решение передать Украине дополнительные средства противовоздушной обороны, чтобы помочь государству защитить портовую инфраструктуру и поставки зерна от обстрелов страны-агрессора России. Берлин передаст еще одну систему ПВО IRIS-T и более десяти зенитных установок Gepard.

Об этом в среду, 4 октября, сообщило издание Bloomberg с ссылкой на источники. По словам собеседников журналистов, это вооружение в частности должно обеспечить прикрытие суден с зерном, направляющихся в Румынию вдоль южного побережья Украины.

ЗСУ Gepard должны прибыть на территорию нашего государства до конца 2023 года, а сразу после них и IRIS-T.

Издание пишет, что источники не раскрыли, какие именно маршруты поставок зерна из Украины будет защищать немецкое оружие.

Немецкий депутат и член комитета по обороне в нижней палате парламента Маркус Фабер подтвердил, что Украина получит больше систем IRIS-T и пушек Gepard, а также боеприпасы.

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"Украина будет использовать эту помощь, например, для лучшей защиты своих зерновых коридоров", – сказал он.

Установки Gepard имеют дальность действия 4 километра, а системы ПВО IRIS-T могут послужить щитом для территории в 40 километров. Как пишут журналисты, это вооружение будет использоваться украинской армией для защиты портовой инфраструктуры, погрузки зерна на суда и выхода судов в море.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Германия передала Украине очередной пакет помощи. В него вошли вездеходы Bandvagn, инженерные машины, мотоукладчики, машины для разминирования и охраны границы.

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