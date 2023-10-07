Оккупанты тщательно анализируют данные разведки перед атаками ракетами 'Искандер', – Игнат

В Воздушных силах ВСУ сказали, что российские оккупанты детально планируют атаки на украинские города ракетами "Искандер". В частности эти обстрелы враг долго организовывает и перед тем, как запустить ракету анализирует все данные разведки.

Об этом сообщил глава службы связей с общественностью Командования ВС ВСУ Юрий Игнат в эфире Украинского Радио в пятницу, 6 октября. По его словам, ракет этого типа у страны-агрессора немного, поэтому оккупанты изучают всю информацию перед ударом.

Как известно ракеты "Искандер" оккупанты использовали для удара по селу Гроза на Харьковщине, в результате чего было убито 52 украинца. Также "Искандером" они атаковали Харьков утром 6 октября.

"Просто так ракету "Искандер" россияне не запускают. Ракета стоит миллионы, а у них их немного. Поэтому враг подробно просчитывает планы, использует все данные разведок", – отметил Игнат.

Спикер Воздушных сил подчеркнул, что в прифронтовых городах ракетные удары могут координировать агенты России. Кроме того, оккупанты без проблем прослушивают мобильные операторы и следят за социальными сетями украинцев.

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Игнат добавил, что врагом может использоваться любая информация, поэтому он призвал украинцев не обсуждать важную информацию по телефону или в мессенджерах.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 6 октября россияне устроили массированный обстрел Харькова баллистическим вооружением– погиб 10-летний мальчик и его бабушка, по меньшей мере 30 человек пострадали. Среди травмированных – 11-месячный мальчик, брат погибшего ребенка;

– днем 5 октября террористы ВС РФ ударили ракетой "Искандер" по кафе-магазину в селе Гроза Купянского района Харьковщины. Там проходили поминки по односельчанину, поэтому внутри находилось много людей.

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