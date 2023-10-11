"Ситуация имеет тенденции к обострению": эксперты объяснили, почему Россия пока не устраивает массированные ракетные атаки на Украину
После последнего российского массированного обстрела Украины, включая столицу Киев, прошло более трех недель. За это время РФ, очевидно, накопила ракеты и дроны для нового мощного удара. Вероятно, в запасе у нее уже есть от 30 до 40 ракет Х-101\555 идо 20 ракет морского базирования "Калибр".
Своими прогнозами по срокам очередной атаки врага поделились военные эксперты Владислав Селезнев и Александр Коваленко в комментарии ТСН. В частности, Селезнев, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, считает, что Россия может намеренно выдерживать паузу, чтобы нанести удар с наступлением холодов, – ситуация в целом имеет тенденции к обострению.
"Враг накапливает боекомплект. Я считаю, что мы находимся на пороге тревожных событий. Боевые действия значительно активизировались на востоке Украины, ситуация сложная в районе Авдеевки, не менее сложная обстановка на Купянско-Лиманском направлении. Украинская армия там ведет ожесточенные бои. Враг имеет численное преимущество, постоянно атакует наши позиции, ситуация там очень сложная", – сказал он.
Селезнев добавил, что не менее сложная ситуация и на юге, на Запорожье, где российские оккупанты сосредоточили значительные ресурсы.
"Масштабные дроновые атаки направлены в первую очередь на разрушение военной инфраструктуры. Есть постоянные прилеты по югу Украины, по Одессщине, очевидно, что враг попадает по военной инфраструктуре, по объектам, обеспечивающим функционирование зерновой сделки. Речь идет о портах, базах, причалах, пунктах пересечения", – говорит эксперт.
Сейчас оккупанты работают над созданием будущего поля боя, разрушая потенциал Украины, считает он.
"Ситуация очень сложная и динамичная, имеет тенденции к обострению. Думаю, в ближайшей перспективе мы будем наблюдать это обострение и дальше – враг пытается трансформировать свое численное преимущество. Мы уже слышали о том, что враг сосредоточил уже 429 тысяч своих вояк, на территории Брянской, Курской и Белгородской областей около 28 тысяч", – сказал Селезнев.
Он добавил, что противник имеет значительный ресурс для ведения агрессивной войны, и прогнозировал, что октябрь будет "достаточно динамичным" в любом случае. Такая динамика будет определяться агрессией со стороны войск РФ.
Селезнев, имеющий много информированных источников среди военных, отметил, что оккупанты могут ждать наступления холодов для нового массированного обстрела Украины. А пока они накапливают запас ракет и "шахедов".
"В прошлом году 10 октября россияне начали атаковать энергетическую инфраструктуру. Но в этом году 10 октября теплее. Думаю, что как только ухудшатся погодные условия, россияне применят ракетную компонентную. Считаю, что ситуация имеет тенденции к обострению", – подчеркнул эксперт.
Со своей стороны Александр Коваленко отметил, что после 21 сентября РФ могла накопить от 30 до 40 ракет Х-101\555, поэтому может нанести новый удар. Кроме того, враг мог накопить до 20 ракет морского базирования "Калибр".
Как сообщал OBOZREVATEL:
– Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что в последнее время Россия применяет больше ударных дронов против Украины, чем ракет – вероятно, враг накапливает ракеты для последующих атак зимой.
– По словам Игната, захватчики детально планируют атаки ракетами "Искандер". Перед запуском они анализируют все данные разведки.
– Пропагандисты Кремля встревожились, что Украина зимой может ударить по энергоинфраструктуре РФ, и заявили, что такие удары будут "террором", хотя сами призывали уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины.
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