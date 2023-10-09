"Надо готовиться": на РосТВ обеспокоились, что Украина зимой может бить по энергоинфраструктуре РФ. Видео
Российские пропагандисты обеспокоились, что Украина этой зимой может нанести удары по энергоинфраструктуре РФ. Они цинично заявили, что такие удары по территории РФ это "террор", несмотря на то, что в прошлом году радостно призывали уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины, чтобы заморозить гражданское население.
Об этом пропагандисты заявили в программе у главного рупора кремлевской пропаганды Владимира Соловьева. Соответствующее видео было распространено в одном из российских антивоенных Telegram-каналов. Так называемые эксперты в студии путинского поклонника заявили, что России нужно готовиться к ударам по российской энергетической структуре украинскими дронами и ракетами.
"В период, когда наступит зима, ставка будет сделана на атаки по энергетической инфраструктуре. Надо готовиться к тому, что они будут продолжать действовать в этом направлении", – заявил один из пропагандистов.
В то же время сам Соловьев назвал такие удары со стороны Украины "очередным террором".
Напомним, что кремлевский пропагандист Владимир Соловьев устроил на публику истерику из-за того, что россияне, оказывается, достаточно активно переводят деньги в поддержку Вооруженных сил Украины. Таких граждан страны-агрессора он обозвал "изменниками".
Ранее оппозиционные росСМИ рассказали, что против россиян возбуждают уголовные дела по статье "госмена" за перевод денег в поддержку ВСУ. Санкция такой статьи в РФ предусматривает до 20 лет тюрьмы.
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