Россия может накапливать ракеты для ударов по Украине зимой: Игнат указал на опасность и рассказал, по каким объектам бьет враг

В последнее время для ударов по Украине Россия применяет больше ударных дронов, чем ракет. Это может свидетельствовать о том, что государство-агрессор накапливает ракеты для последующих атак в зимний период.

У врага есть перечень приоритетных целей для атак с воздуха, среди них сейчас – портовая инфраструктура, аграрный сектор и военные объекты. Подробности рассказал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По его словам, у России есть список приоритетных целей для нанесения воздушных ударов.

"Под прицелом была портовая инфраструктура, аграрный сектор. Также военные объекты понятно, что враг будет пытаться поразить беспилотниками. Детализировать не будем и сегодняшнюю атаку, и вчерашнюю. Но у врага есть список приоритетных целей, которые будет добавлять в свой какой-то стратегический замысел", – подчеркнул спикер Воздушных сил.

В рамках этой "стратегической затеи" в последнее время российские войска для ударов по Украине преимущественно применяют иранские дроны-камикадзе. Ракеты же запускают сравнительно редко.

Видео дня

"Враг что-то планирует. Что-то хочет поразить одним типом вооружения, а другой тип "приберегает", возможно, на какие-то другие (цели. – Ред.)", – отметил Игнат.

При этом, по его словам, запасы ракет в России не столь значительны, как хотелось бы врагу.

"За прошлый месяц они применили несколько таких мощных ударов именно крылатыми ракетами. Использовали ракеты типа Х из стратегической авиации, а также "Калибры". По данным наших официальных источников (ГУР или Генштаба) имеем такое количество ракет, которое они там объявили – это около 600. Понятно, что враг не может позволить себе применять их фактически ежедневно или еженедельно", – сказал он.

Спикер ВС не исключает, что ракеты применяются для ударов редко потому, что враг готовится к зимним атакам на Украину. К тому же определенную часть имеющихся ракет Россия вынуждена оставлять неприкосновенными.

"Всех интересуют вопросы, накапливают ли они для того, чтобы ударить осенью и зимой. Возможно. Но будем смотреть по ситуации. Кроме тех дальнобойных ракет, высокоточных у страны-агрессора есть много различных вооружений, которые они тоже применяют", – подчеркнул Игнат.

Напомним, ночью 10 октября Россия ночью атаковала Украину 36 "Шахедами": силы ПВО сбили 27 дронов. Под прицелом врага находились преимущественно южные регионы Украины. В частности, в Одесской области атака длилась около трех часов. За это время силы ПВО сбили 23 иранских дрона, однако в регионе зафиксирован прилет по логистической инфраструктуре. К счастью, обошлось без пострадавших.

При этом зимой силы ПВО сосредоточатся на защите энергетики и критической инфраструктуры: в Воздушных силах прогнозируют, что именно они станут главными целями для российских террористов.