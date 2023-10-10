Оккупанты ночью атаковали Одесщину, есть прилет по логистической инфраструктуре

Страна-агрессор Россия ночью вторника, 10 октября, атаковала Одесскую область Украины. Защитники неба сбили более двух десятков дронов "Шахед", в то же время произошел прилет.

Вражеский удар пришелся на логистическую инфраструктуру. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

По его словам, этой ночью оккупанты в течение трех часов терроризировали регион ударными беспилотниками. Силы противовоздушной обороны обезвредили 23 дрона типа Shahed.

"Есть попадания по логистической инфраструктуре. Пострадавших, к счастью, нет", – написал Кипер.

Он призвал жителей Одесщины реагировать на воздушную тревогу и, в случае опасности, находиться в укрытиях.

Отметим, что мониторинговые каналы сообщали о взрывах в Одесской области до и после полуночи вторника. В сети даже публиковали "скрытые" кадры работы ПВО.

"Небо над Одессой сегодня. Звездные войны. Часть 10-я", – прокомментировали очевидцы.

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По данным Воздушных сил ВСУ, по в общем этой ночью сбили 27 из 36 "Шахедов" на Одесщине, Николаевщине и Херсонщине.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 7 октября оккупанты ударили по Одесщине ракетами "Оникс". Была атакована гражданская и припортовая инфраструктура: повреждения получили пансионат, зернохранилище возле порта, четыре человека пострадали.

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