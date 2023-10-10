Россия ночью атаковала Украину 36 'Шахедами': силы ПВО сбили 27 дронов

Страна-агрессор Россия ночью 10 октября прибегла к очередной атаке дронами-камикадзе Shahed-131/136 по югу Украины. Было запущено 36 ударных БПЛА, из которых 27 защитники неба сбили.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ. Уточненные данные предоставили в Воздушных силах ВСУ.

Отметим, что ночью в ряде регионов Украины несколько раз объявляли воздушную тревогу. Военные предупреждали, что враг запускает дроны-камикадзе. Они двигались с Черного моря и в основном пытались поразить южные регионы.

"Атака "Шахедов" с Черного моря на юг Украины продолжается! Оставайтесь в укрытиях!" – информировали после полуночи вторника в Воздушных силах ВСУ.

На утро Генштаб отметил, что за ночь оккупанты выпустили по Украине 36 "Шахедов", из которых 26 уничтожили.

Позже в ВС ВСУ уточнили, что враг осуществлял пуски дронов из мыса Чауда (временно оккупированный Крым). Защитники сбили 27 из 36 ударных БПЛА в пределах Одесской, Николаевской и Херсонской областей.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, этой зимой Воздушные силы ВСУ сосредоточатся на защите прежде всего энергетического сектора от ракетных и дроновых ударов РФ. Также на отражении вражеских атак по стратегическим и объектам критической инфраструктуры.

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