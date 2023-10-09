'Есть список объектов': Игнат сказал, что зимой силы ПВО сосредоточатся на защите энергетики и критической инфраструктуры

В Воздушных силах украинской армии сказали, что этой зимой силы ПВО нашего государства сосредоточатся на защите энергетического сектора страны, стратегических объектов и объектов критической инфраструктуры. У военных есть перечень объектов, которые российская армия может атаковать в первую очередь.

Об этом сказал спикер ВСУ Юрий Игнат в воскресенье, 8 октября, в эфире телемарафона. Он отметил, что оккупанты будут использовать тактику, как и в прошлом году.

Это означает, что ставку враг будет делать на обстрелы объектов энергетики и энергетически-топливного сектора в целом в начале отопительного сезона. Кроме того, оккупационные войска могут пытаться атаковать ракетами и ударными дронами-камиказде стратегические объекты Украины и объекты критической инфраструктуры.

Игнат добавил, что продовольственный сектор уже также входит в список объектов критической инфраструктуры, посколько россияне активно его атакуют.

Спикер ВС ВСУ добавил, что у нашего государства по-прежнему нет достаточного количества системи ПВО, чтобы защитить всю страну. Поэтому украинским воинам приходится брать на вооружение любое оружие, которым можно поразить воздушные цели.

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Раннее Игнат сказал, что в осенне-зимний период 2023/24 годов армия страны-агрессора будет делать упор на атаки ударными дронами-камикадзе Shahed. Уже сейчас заметна тенденция к увеличению количества атак дронами.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров сказал, что перед зимой российские войска, вероятно, сосредоточатся на ракетных ударах по критической инфраструктуре нашего государства. Однако он отметил, что Украина будет отвечать на российский террор.

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