'Эта осень-зима станет рекордной по количеству атак дронов': в Воздушных силах предупредили об угрозе

В осенне-зимний период 2023/24 годов российская террористическая армия будет делать упор на атаки ударными дронами-камикадзе Shahed. Уже сейчас заметна тенденция к увеличению количества атак дронами.

Только за сентябрь россияне запустили по Украине более 500 ударных беспилотников. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, украинская армия должна брать на вооружение различные системы противовоздушной обороны. Даже устаревшие комплексы Hawk способны эффективно уничтожать ракеты и дроны.

"Украина должна брать на вооружение то, что возможно для усиления нашей системы ПВО. Речь идет не только о средствах противовоздушной обороны, такие как Patriot, IRIS-T или NASAMS. Вы видите, системы Hawk понемногу заходят, становятся в строй. Это хоть и устаревший комплекс, но это боевая единица, каждая батарея Hawk сможет эффективно уничтожать и ракеты, и дроны", – сказал Игнат.

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Также в Воздушных силах предупредили об угрозе от ударных беспилотников. В осенне-зимний период российские террористы будут делать упор на атаках с помощью БПЛА.

Игнат напомнил, что прошлой зимой оккупанты запустили по Украине около 1000 БПЛА. При этом только за сентябрь врагом было использовано порядка 500 дронов.

"Против дронов бороться необходимо, потому что эта осень-зима будет рекордной по количеству применений беспилотных летальных аппаратов Shahed – более 500 в сентябре. Хочу напомнить, что за 6 месяцев отопительного сезона прошлого года было использовано против Украины более 1000 БПЛА Shahed. Это за 6 месяцев. Мы уже имеем более полутысячи всего за один месяц. Поэтому против этого оружия нужно серьезно готовится", – отметил Игнат.

Напомним, российская террористическая армия постоянно применяет новую тактику обстрела Украины ударными дронами-камикадзе типа Shahed-131/136. Враг пытается обмануть средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

Ранее сообщалось, что ночью 5 октября российская террористическая армия в очередной раз устроила массированную атаку ударными дронами-камикадзе Shahed. В результате теракта в Кировоградской области поврежден объект инфраструктуры.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Воздушных силах ВСУ предполагают, что осенью этого года страна-агрессор Россия усилит именно дроновые, а не ракетные массированные атаки по нашим регионам. Защитники неба готовятся сбивать цели и одновременно подчеркивают, что процент уничтожения может быть иным, чем нынешний показатель в 70-80%.

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