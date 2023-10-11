СБУ разоблачила двух предателей, которые навели 'Искандер' на село Гроза: количество погибших в результате удара возросло до 55. Фото

Служба безопасности Украины установила личности двух предателей, которые навели ракету "Искандер" на село Гроза в Харьковской области. Тогда в результате теракта 5 октября погибли 55 человек.

Злоумышленниками оказались два местных жителя – 30-летний Владимир Мамон и его младший брат 23-летний Дмитрий Мамон, которые во время оккупации начали сотрудничать с врагом. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Перед деоккупацией Харьковщины предатели вместе с семьями сбежали на территорию РФ. Там они продолжили работать на российскую оккупационную армию. Братья сформировали собственную сеть информаторов на подконтрольной Украине территории. По видом дружеских разговоров и переписок злоумышленники узнавали сведения о дислокации украинских военнослужащих и массовых мероприятиях на территории Харьковской области.

В начале октября предатели начали собирать информацию о запланированном перезахоронении погибшего украинского защитника в селе Гроза. Во время планирования теракта злоумышленники понимали, что жертвами ракетного удара обязательно станут мирные жители. При чем среди них оказались, в том числе, люди, которые предоставляли пособникам российских террористов информацию.

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Выяснив точный адрес и время проведения мероприятия, Владимир Мамон передал информацию российским террористам. Полученные сведения россияне использовали для осуществления ракетного удара по селу с применением оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М". Жертвами теракта стали десятки людей. По состоянию на утро 11 октября число убитых возросло до 55. При этом троих людей еще не удалось найти, поэтому количество погибших может еще увеличиться до 58.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности объявила обоим фигурантам о подозрении по ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 111 Уголовного кодекса. Кроме того, преступные действия Владимира Мамона дополнительно квалифицированы по ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 438.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 октября около 13:15 Россия нанесла ракетный удар по селу Гроза Купянского района Харьковщины. Поисковые работы завершились после 22 часов, тогда было известно о гибели 51 человека. 6 октября количество жертв возросло до 52 – в больнице скончался один из пострадавших. Общее число убитых составило 55 человек.

В результате удара РФ в селе Гроза погиб каждый шестой житель. Враг убил целые семьи, погибших некому оплакивать. Среди жертв – семья украинского воина, которого поминали в кафе на момент атаки. Его сын тоже был военным. Андрей Козырь вернулся из Польши, чтобы защищать Украину, погиб в Луганской области. Он был похоронен на Днепропетровщине, но сын решил перезахоронить Героя на малой родине.

Еще один житель Грозы Александр Муховатый, потерявший брата, невестку и мать, рассказал об ударе.

После этого постпред России в Совете Безопасности ООН Василий Небензя заявил, что ракетным ударом по селу Гроза Харьковской области российские оккупанты убили якобы "множество украинских неонацистов".

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