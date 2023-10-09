Цинизму нет предела: Небензя в ООН заявил, что ракетным ударом по селу Гроза Россия убила 'множество украинских неонацистов'. Видео

Постпред России в Совете Безопасности ООН Василий Небензя заявил, что ракетным ударом по селу Гроза Харьковской области российские оккупанты убили якобы "множество украинских неонацистов". На самом же деле от рук российских террористов погибли более 50 мирных жителей.

Об этом стало известно по трансляции заседания Совбеза. Небензя в очередной раз пытался убедить членов ООН, что захватчики якобы не наносят удары по гражданским объектам Украины.

А поминки в селе Гроза он назвал "законной целью".

Постпред РФ заявил, что там проходили похороны "одного из высокопоставленных украинских националистов", на которых присутствовали "другие военные".

"С такими ситуациями сталкивались уже не раз – заламывали руки погибшим в результате ударов по гостиницам, общежитиям, кафе, магазинам, после чего появлялось большое количество некрологов военных и иностранных наемников. Такое вот случайное совпадение", – сказал Небензя.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 5 октября около 13:15 Россия нанесла ракетный удар по селу Гроза Купянского района Харьковщины. Поисковые работы завершились после 22 часов, тогда было известно о гибели 51 человека. 6 октября количество жертв возросло до 52 – в больнице скончался один из пострадавших.

В результате удара РФ в селе Гроза погиб каждый шестой житель. Враг убил целые семьи, погибшие некому оплакивать. Среди жертв – семья украинского воина, которого поминали в кафе на момент атаки. Его сын тоже был военным. Андрей Козырь вернулся из Польши, чтобы защищать Украину, погиб в Луганской области. Он был похоронен на Днепропетровщине, но сын решил перезахоронить Героя на малой родине.

Еще один житель Грозы Александр Муховатый, потерявший брата, невестку и мать, рассказал об ударе.

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