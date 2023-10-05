В Грозе от удара РФ погибла семья военного, которого поминали: сын тоже был защитником

Российские террористы 5 октября нанесли ракетный удар по кафе-магазину в селе Гроза Купянского района Харьковской области, в результате чего погибли 55 человек. Среди жертв оказалась и семья военного, которого поминали.

Его сын тоже был защитником. Об этом рассказал спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

Так, на момент взрыва в заведении проходили поминки из-за перезахоронения погибшего в начале широкомасштабного вторжения украинского военного. До этого он был похоронен в Днепре, а родственники желали осуществить перезахоронение в деревне откуда он родом.

"Захоронение организовывала семья погибшего, а именно сын и жена. Сын перезахороненного также был военным. Он вместе со своей женой и матерью были в кафе и погибли от попадания ракеты", – сказал Чубенко.

Следует отметить, что ракетный удар по Грозе стал самым массовым по количеству погибших на территории Харьковщины с начала полномасштабного вторжения.

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По состоянию на 19.50 в селе Гроза аварийно-спасательные работы завершены. Число погибших возросло до 55 человек. Трое числятся пропавшими без вести, идентифицировали 37 тел погибших

Кроме здания кафе, полностью разрушенного, повреждения получили и соседние дома.

На этот теракт отреагировал президент Владимир Зеленский, находившийся в то время в Испании на важной международной встрече.

"Показательно жестокое российское преступление – удар ракеты по обычному продуктовому магазину, сознательный теракт", – написал глава государства в соцсетях.

Зеленский выразил соболезнования всем, кто потерял родных и близких, и подчеркнул, что российский террор необходимо остановить.

Как сообщал OBOZREVATEL, посол Германии в Украине Мартин Джагер категорически осудил очередное военное преступление России, нанесшее ракетный удар по маленькой провинции возле Купянска Харьковской области.

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