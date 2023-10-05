'Россия должна ответить, это военное преступление': Германия отреагировала на удар РФ по Грозе

Посол Германии в Украине Мартин Джагер категорично осудил очередное военное преступление России, которая нанесла ракетный удар по маленькой провинции у Купянска Харьковской области. В селе Гроза проживало три сотни людей, по вине оккупантов погиб уже 51 житель, включая шестилетнего ребенка.

Свое осуждение дипломат написал в Х (ранее Twitter). Он твердо убежден, что Москва продолжает совершать целенаправленные военные преступления, убивая мирное население на украинской территории.

"То, что произошло сегодня в селе Гроза, жестоко и бесчеловечно. Только Россия несет ответственность за эту резню мирного населения. Виновные должны быть привлечены к ответственности", – написал Джагер.

Напомним, что удар по Грозе российские солдаты совершили днем 5 октября. Снаряд угодил в местное кафе, где в это время находилось около 60 человек. Все они пришли на традиционный поминальный обед, посвященный памяти умершего земляка.

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На этот теракт отреагировал президент Владимир Зеленский, который в это время находился в Испании на важной международной встрече.

"Показательно жестокое российское преступление – удар ракеты по обычному продуктовому магазину, совершенно сознательный теракт", – написал глава государства в соцсетях.

Зеленский выразил соболезнования всем, кто лишился родных и близких, и подчеркнул, что российский террор необходимо остановить.

Как сообщал OBOZREVATEL, два дня назад оккупанты нанесли авиаудар по Антоновке Херсонской области. Вследствие атаки погиб 69-летний мужчина, еще семь человек получили травмы.

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