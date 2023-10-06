Вернулся из Польши, чтобы стать на защиту Украины: появились данные о мужчине, на поминках которого в Грозе оккупанты убили 52 человека

Накануне, 5 октября, российские войска ударили по кафе в населенном пункте Гроза в Харьковской области, где местные жители прощались с погибшим военнослужащим Андреем Козырем. После гибели он был похоронен на военном кладбище в Днепропетровской области, по решению сына воина решили перезахоронить на малой родине.

Чтобы стать в защиту Украины, Андрей вместе с сыном Денисом в первые дни полномасштабного вторжения вернулись из Польши, во время поминок Андрея россияне убили всю его семью. Подробности сообщает ТСН.

"Вчера в селе Гроза местные жители прощались с Андреем Козырем. Поминки организовал его сын Денис. Перед началом войны мужчины вместе находились в Польше, но в первые дни приехали во Львов и пришли в военкомат. Их отправили на обучение, а затем перебросили в Попасную, в разные группы. После трех дней боевых действий отец получил смертельное ранение в шею", – рассказали журналисты.

Видео дня

Андрея Козыря похоронили на военном кладбище в Днепропетровской области. Его сын Денис продолжал защищать Украину на передовой. В июне же уволился из армии по состоянию здоровья.

После демобилизации Денис переехал в Грозу, там женился. А недавно решил эксгумировать тело отца, чтобы перезахоронить его в Харьковской области.

5 октября перезахоронение было проведено. Почтить память павшего в бою воина собрались около 60 его односельчан, россияне же ударили по кафе, где проходили поминки, ракетой "Искандер".

Всего на утро 6 октября известно уже о 52 погибших. Среди них – сын Андрея Денис и его жена, а также дедушка и бабушка Дениса и его теща.

Напомним, об ударе по кафе под Купянском, где проходили поминки военнослужащего, стало известно после обеда 5 октября. Ни одного действующего военного там не было, в заведении собрались местные жители, в том числе и с детьми.

По словам местных жителей, одним ударом оккупанты уничтожили пол села. Один из мужчин, потерявший родных в Грозе, рассказал, что узнал среди погибших брата, кума и соседей.

Под завалами кафе погибли целые семьи.

Мир был шокирован очередным терактом РФ в Украине. Так, в Германии после удара РФ по Грозе заявили, что Россия должна ответить, ведь совершила военное преступление. А в США, ЕС и ООН осудили РФ за удар по селу Гроза, где было убито более 50 человек, подчеркнув, что "безнаказанности за военные преступления не будет".