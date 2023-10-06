'Безнаказанности за военные преступления не будет': в США, ЕС и ООН осудили РФ за удар по селу Гроза, где был убит 51 человек

В Соединенных Штатах Америки, Европейском Союзе и ООН отреагировали на террористический обстрел Россией села Гроза в Купанском районе на Харьковщине, в результате которого оккупанты убили 51 мирного жителя. Там заявили, что атаки на мирных людей – это военное преступление и Россия обязательно должна понести за него наказание.

Так, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил обстрел российскими оккупантами села Гроза и выразил соболезнования семьям погибших. Слова генсека передал его спикер Стефан Дюжаррик, передает Укринформ.

Он отметил, что "нападения на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру запрещены международным гуманитарным правом и должны быть немедленно прекращены".

На очередное преступление россиян против украинского народа отреагировал и верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель. Он заявил, что руководство России, все командиры, исполнители и пособники этих преступлений будут привлечены к ответственности.

Видео дня

"Военные преступления не останутся безнаказанными", – заверил европейский топ-дипломат.

Он отметил, что ужасный российский террор сегодня достиг еще одной мрачной вехи.

"Это было еще одно ужасное нападение на ни в чем не повинных мирных жителей, в дополнение к ежедневным неизбирательным атакам России вблизи линии фронта – сегодня раньше Россия атаковала больницу в Бериславе Херсонской области", – добавил глава дипломатии ЕС.

Спикер Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге в Вашингтоне выразила соболезнования Украине в связи с российским ударом по селу Гроза и подчеркнула, что российские удары по Украине происходят каждый день.

"Можете себе представить ситуацию, когда вы идете в магазин с детьми, размышляя, что у вас будет на ужин. И здесь происходит взрыв, тела людей лежат вокруг. Это невероятно ужасно для украинцев, ваших коллег, сообщающих об этом с места, для семей и детей. Это происходит в Украине каждый день", – отметила Жан-Пьер.

Она добавила, что Вашингтон делает все возможное, чтобы помощь мужественному народу Украины бороться за независимость.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 5 октября оккупанты нанесли удар ракетой "Искандер" по кафе-магазину в селе Гроза Харьковской области. Предварительно известно о 51 погибшем, среди них – 8-летний мальчик. В момент взрыва в заведении проходили поминки.

– Глава полиции Харьковской области Владимир Тимошко рассказал, что в момент удара по селу Гроза в кафе-магазине было примерно 60 человек. Люди собрались помянуть похороненного односельчанина, ни одного военного там не было.

– В результате российского теракта в селе Гроза погиб каждый шестой житель – всего там проживает около 300 человек. Россия убила целые семьи, людей даже некому оплакать.

– На атаку РФ по Грозе отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. "Показательно жестокое российское преступление – удар ракеты по обычному продуктовому магазину, сознательный теракт", – заявил глава государства.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!