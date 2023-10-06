Жуткое зрелище: руины в селе Гроза, где удар РФ убил 51 человека, сняли с высоты. Видео

Последствия российского удара по селу Гроза на Харьковщине, убившего 51 человека, сняли с высоты. Жуткое видео свидетельствует о масштабах атаки – кафе-магазин, в который попала ракета, полностью уничтожен.

Соответствующие кадры 6 октября обнародовала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры. "Видео разрушений снято квадрокоптером в селе Гроза", – говорится в публикации (чтобы просмотреть ролик, доскролльте до конца новости).

На опубликованных кадрах видно, что российская ракета полностью уничтожила очередную "стратегическую" цель агрессора – сельский кафе-магазин, где жители Грозы поминали погибшего военного.

Видео дня

По последним данным, вследствие удара погиб 51 человек, в том числе 8-летний мальчик. Три человека считаются пропавшими без вести, 6 раненых госпитализированы.

По предварительным данным, оккупанты ударили по селу Гроза ракетой "Искандер М".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Войска РФ нанесли удар по Грозе около 13:15 в четверг, 5 октября. Поисковые работы были завершены по состоянию на 22:30. В полиции рассказали, что для идентификации некоторых тел погибших понадобится ДНК-экспертиза.

– Глава полиции Харьковщины Владимир Тимошко рассказал, что в момент взрыва в кафе-магазине было около 60 человек. Люди собрались вспомнить односельчанина.

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