Еще одно военное преступление России: момент удара оккупантов по гимназии в Никополе попал на видео

В среду, 11 октября, Россия совершила очередное военное преступление, обстреляв город Никополь Днепропетровской области. Под ракетный удар попала местная гимназия.

Момент удара оккупантов попал на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал "ХДнепр".

В результате атаки погибли четыре человека : 72-летний мужчина и три женщины 69, 67 и 60 лет. Еще двое мужчин в возрасте 24 лет и 71 год получили травмы. Погибшие являлись сотрудниками гимназии. Само здание подверглось серьезным разрушениям.

Аварийно-спасательные работы продолжались с участием 46 спасателей и 13 единиц техники, добавили в ГСЧС.

Сегодня в городе объявлен траур.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Днем 11 октября во время воздушной тревоги в Миргороде на Полтавщине раздались взрывы. Предварительно прилеты по инфраструктуре не зафиксированы, данных о пострадавших не поступало.

– В СБУ заявили, что разоблачили двух предателей, которые привели российский "Искандер" в село Гроза Харьковской области. В результате теракта погибли более 50 человек.

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