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В Херсонской области оккупанты атаковали дроном транспорт ритуальной службы прямо на кладбище: три человека ранены. Фото

Лилия Рагуцкая
War
2 минуты
309
В Херсонской области оккупанты атаковали дроном транспорт ритуальной службы прямо на кладбище: три человека ранены. Фото

Российские войска снова ударили по Херсонской области. Они с помощью беспилотника атаковали ритуальный автомобиль на кладбище в Херсонском районе: это произошло около 12 часов дня 11 октября.

Ранения получили три сотрудника ритуальной службы, находившиеся вблизи спецтранспорта, одному из них понадобилась госпитализация. Подробности сообщили в Херсонской областной прокуратуре.

В прокуратуре заявили о начале досудебного расследования по факту очередного нарушения войсками РФ законов и правил ведения войны: открыто производство по ч. 1 ст. 438 УК Украины.

"По данным следствия, 11 октября около 11:40 российские военные прицельно атаковали беспилотным летательным аппаратом транспорт ритуальной службы на кладбище, расположенном в Херсонском районе. От взрыва пострадали трое работников ритуальной службы, которые находились вблизи спецтранспорта. Один из них госпитализирован", - указано в официальном уведомлении.

Видео дня
В Херсонской области оккупанты атаковали дроном транспорт ритуальной службы прямо на кладбище: три человека ранены. Фото

Пока прокуроры Херсонщины вместе со следователями Нацполиции работают на месте обстрела, документируя очередное военное преступление российских оккупантов.

В Херсонской области оккупанты атаковали дроном транспорт ритуальной службы прямо на кладбище: три человека ранены. Фото

Напомним, ранее стало известно, что СБУ разоблачила двух предателей, которые привели "Искандер" на село Гроза Харьковской области, где 5 октября российская ракета разрушила кафе под Купянском. Российский удар корректировали двое местных братьев, пошедших на службу к оккупантам и прекрасно знавших, что в кафе собрались мирные люди.

В заведении как раз проходили поминки военнослужащего, почтить его память пришли односельчане погибшего, в том числе и с детьми.

Под завалами кафе погибли целые семьи, в том числе и семья военного, почтить память которого собрались люди. Всего на 11 октября известно о 55 убитых гражданских.

Ни одного действующего военного в кафе не было, однако это не помешало России заявить об уничтожении очередной "базы НАТО": постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза заявил, что ракетным ударом по селу Гроза Россия убила "множество украинских неонацистов".

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