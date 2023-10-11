В Херсонской области оккупанты атаковали дроном транспорт ритуальной службы прямо на кладбище: три человека ранены. Фото

Российские войска снова ударили по Херсонской области. Они с помощью беспилотника атаковали ритуальный автомобиль на кладбище в Херсонском районе: это произошло около 12 часов дня 11 октября.

Ранения получили три сотрудника ритуальной службы, находившиеся вблизи спецтранспорта, одному из них понадобилась госпитализация. Подробности сообщили в Херсонской областной прокуратуре.

В прокуратуре заявили о начале досудебного расследования по факту очередного нарушения войсками РФ законов и правил ведения войны: открыто производство по ч. 1 ст. 438 УК Украины.

"По данным следствия, 11 октября около 11:40 российские военные прицельно атаковали беспилотным летательным аппаратом транспорт ритуальной службы на кладбище, расположенном в Херсонском районе. От взрыва пострадали трое работников ритуальной службы, которые находились вблизи спецтранспорта. Один из них госпитализирован", - указано в официальном уведомлении.

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Пока прокуроры Херсонщины вместе со следователями Нацполиции работают на месте обстрела, документируя очередное военное преступление российских оккупантов.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ разоблачила двух предателей, которые привели "Искандер" на село Гроза Харьковской области, где 5 октября российская ракета разрушила кафе под Купянском. Российский удар корректировали двое местных братьев, пошедших на службу к оккупантам и прекрасно знавших, что в кафе собрались мирные люди.

В заведении как раз проходили поминки военнослужащего, почтить его память пришли односельчане погибшего, в том числе и с детьми.

Под завалами кафе погибли целые семьи, в том числе и семья военного, почтить память которого собрались люди. Всего на 11 октября известно о 55 убитых гражданских.

Ни одного действующего военного в кафе не было, однако это не помешало России заявить об уничтожении очередной "базы НАТО": постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза заявил, что ракетным ударом по селу Гроза Россия убила "множество украинских неонацистов".