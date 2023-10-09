Оккупанты обстреляли библиотеку в Херсоне, есть раненый

Утром 9 октября, около 10:30 армия РФ нанесла очередной удар по Херсону. Снаряд попал в городскую библиотеку, в результате ранение получил местный житель – 55-летний мужчина.

Об этом сообщили в Херсонской областной военной администрации. Пострадавшему оказывают помощь медики.

Информации о других пострадавших предварительно отсутствует. Украинские власти подчеркивают, что российские оккупанты стали все чаще обстреливать регион, поэтому настоятельно призывают мирное население не игнорировать сигналы тревоги и укрываться в убежищах.

При этом Херсон не собирается подвергаться упадочным настроениям и твердо верит в победу Украины над захватчиками. При участии обладминистрации в городе проходит программа по установке окон в жилых домах, которые подверглись российским обстрелам.

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Как сообщал OBOZREVATEL, накануне под атаку России попали Берислав и Херсон, в облцентре захватчики ударили в место рядом с церковью, пострадали четыре человека, еще один 11-летний ребенок впал в кому после полученных травм.

Захватчики также массированно обстреляли Херсон и Станиславскую громаду в ночь на 8 октября. Из-за вражеских атак 11 мирных жителей получили ранения, в том числе ребенок.

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