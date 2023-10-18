Авдеевка на три четверти окружена, враг хочет превратить ее в Мариуполь 2.0: интервью с Селезневым

На сегодняшний день город Авдеевка, несмотря на многочисленные атаки российской оккупационной армии остается неприступной крепостью. Враг фактически окружил его с трех сторон и получил мизерные территориальные приобретения, но эти "успехи" несоизмеримы с той ценой, которую он за них заплатил – колоссальными потерями в своей живой силе и технике.

Оккупант пытается реализовать в Авдеевке бахмутский сценарий или намерен превратить ее в Мариуполь 2.0 – выжженную пустыню. Де-факто здесь одна, 110-я, бригада ВСУ противостоит, как минимум, трем бригадам оккупационной профессиональной и хорошо вооруженной армии. Тем не менее, шансы врага на успех призрачны. Такой прогноз в эксклюзивном интервью OBOZ.UA озвучил военный эксперт Владислав Селезнев.

– Есть информация о том, что российским оккупантам не удалось окружить нашу группировку в районе Авдеевки. Есть сообщения о том, что украинские Силы продолжают наступательную операцию на Мелитопольском и Бахмутском направлении. В частности, за прошедшие сутки произошло 72 боевых столкновения. По вашему мнению, как будут развиваться события дальше? Как вы оцениваете текущую обстановку?

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– Ситуация на востоке нашей страны остается крайне сложной. Враг реализует план так называемого большого наступления имени генерала Герасимова. Для этого он сосредоточил немалые ресурсы как на Купянско-Лиманском направлении, так и в районе Авдеевки. Z-паблики сообщают об уровне и интенсивности ведения боевых действий, в том числе с применением артиллерии, как одном из наиболее масштабных за все более чем полтора года полномасштабной войны. Это свидетельствует о том, что враг пытается трансформировать свое численное преимущество в какие-либо территориальные приобретения.

Почему такие ожесточенные бои идут именно в районе Авдеевки? Потому что противнику необходимо продвигаться далее, пытаясь реализовать план Путина по полной оккупации Донецкой и Луганской областей. И для этого им необходимо взять под контроль город-крепость Авдеевку.

Так как расположение вражеских войск вокруг Авдеевки в определенной степени наводит на мысль, что там противник может реализовать бахмутский сценарий, он задействовал там огромное количество своих ресурсов. Фактически на три четверти город окружен вражеской армией. Враг имеет возможность контролировать большую долю пригородов этого населенного пункта.

Но за счет того, что украинские Силы обороны с 2014 года создали в районе Авдеевки очень мощную сеть инженерных фортификационных сооружений, у врага очень призрачные шансы для реализации его планов. Ведь даже в рамках этой атаки, когда враг пытался атаковать большими мотопехотными, танковыми, мотострелковыми подразделениями, он понес огромные потери в живой силе и технике.

При этом говорить о серьезных территориальных приобретениях не приходится. Немного он продвинулся в районе Красногоровки, немного в районе Опытного. Но это продвижение несопоставимо с теми потерями, которые понесла российская оккупационная армия на этом участке фронта.

Чтобы будет далее? Далее враг будет продолжать использовать артиллерию и авиацию, в чем он имеет серьезное преимущество, в том числе за счет применения управляемых авиационных бомб для нанесения ударов не только по позициям Сил обороны, но и по производственной инфраструктуре Авдеевки.

Иногда возникает ощущение, что россияне решили превратить Авдеевку в такой себе Мариуполь 2.0 – путем уничтожения всей инфраструктуры в городе с помощью артиллерии и авиации они пытаются реализовать этот план. С учетом того, что украинский гарнизон в Авдеевке имеет возможность стабильного обеспечения всем необходимым для ведения оборонительных боев, думаю, шансы на успех у российской оккупационной армии весьма и весьма призрачны.

На самом деле, то, что сейчас делает 110-я бригада ВСУ в районе Авдеевки – это подвиг. Потому как она противостоит, как минимум, трем бригадам профессиональной, хорошо обеспеченной российской оккупационной армии. Н даже три российские бригады не в состоянии ничего сделать с украинским сопротивлением в районе города-крепости Авдеевка.

Хочу напомнить, что на восточном фасе российско-украинского фронта есть разные участки. Где-то, например, южнее Бахмута, украинская армия ведет достаточно эффективное и продуктивное наступление, где-то противник пытается навязать нам повестку дня, атакуя на разных рубежах, в том числе на Купянском направлении, в районе Авдеевки и Угледара. Враг пытается двигаться вперед, в основном безуспешно.

– Действительно, протяженность линии фронта очень велика. По вашим оценкам, где сегодня наибольшая концентрация сил врага?

– Суммарно на территории Украины в рамках так называемой специальной операции находится 429 тысяч российских оккупантов. Еще 28 тысяч находятся на территории Брянской, Курской, Белгородской областей, но их миссия состоит в том, чтобы усиливать госграницу между Россией и Украиной.

В любом случае 429 тысяч – это много. Что же касается распределения, то примерно наибольшее количество российских ресурсов сосредоточено на юге Украины. Они пытаются сохранить контроль над сухопутным коридором, который соединяет временно оккупированный Донбасс с временно оккупированным Крымом. Где-то им это удается, например, на Бердянском направлении, а где-то ситуация для него намного сложнее, если речь идет о Токмакском направлении.

Очевидно, в таких условиях мы должны четко понимать, что противник, предполагая, что украинская армия в определенной степени использовала свои запасы, соответственно, украинское наступление завершается, будет пытаться активировать кейс своих боевых возможностей, что мы и наблюдаем как на Купянском направлении, так и в районе Авдеевки.

Думаю, они будут ориентироваться на март месяц, на "выборы президента Путина". К этому времени им нужны территориальные приобретения. Напомню, что "СВО" была связана с планами Путина взять под контроль всю территорию Донецкой и Луганской областей. Думаю, они будут делать на это упор.

Если территория Луганской области на 95% находится под вражеским контролем, то на территории Донецкой области у них ситуация более сложная. Они хотят изменить ситуацию в свою пользу, дабы было о чем отчитываться перед российским обществом накануне выборов. Думаю, они будут прилагать немало усилий для этого.

Что же касается иных участков фронта, то безусловно, они будут делать все возможное и невозможное, чтобы не позволить украинской армии продвигаться на юге нашей страны. Авиация в направлении на Херсон применяется врагом для того, чтобы максимально ослабить боевой потенциал украинской армии, действующей на правом берегу Днепра.

Ведь все чаще и чаще российские генералы вынуждены тревожиться по вполне объективным причинам в части активизации действий украинской армии, в том числе на левом берегу Днепра. Несколько плацдармов там до сих пор действуют. Противник имеет там кратное преимущество, но с этими плацдармами не может сделать ничего.

Не знаю, будет ли украинская армия иметь возможность провести форсирование Днепра. Там очень много технических нюансов, которые фактически дают мало надежды на то, что мы сможем этот план реализовать. Но то, что враг вынужден держать серьезный комплект сил и средств на юге Херсонской области, дабы купировать любые проблемы, связанные с деятельностью украинской армии, – это очевидно.

– Мы видим очень позитивные новости. Например, генерал Тарнавский сообщил о том, что за неделю сбит уже третий российский Су-25, всего уничтожено 36 единиц военной техники. Хорошая новость есть и от министра Федорова – по его информации, за неделю "армия дронов" ликвидировала 428 единиц техники оккупанта, в том числе 75 танков. Также появилась информация о том, что в российском приграничьи внезапно начала "ломаться" строительная техника, которая занимается сооружением укреплений на границе. Допускаете ли вы, что украинские Силы обороны могут иметь немного больше военно-технических возможностей, чем те, о которых говорят вслух? Допускаете ли вы вероятность прорыва до начала "сезона дождей", например, на юге, где ухудшение погоды не так сильно сказывается?

– В части прорывов все будет напрямую зависеть от ресурсных возможностей украинских Сил обороны. Соответственно, будем мы иметь возможность получать в нужное время, в нужном количестве, в нужном месте те самые ресурсы для реализации этих планов, значит, будем иметь успех на поле боя. Не будем – соответственно, украинская армия будет уходить в глухую оборону и будет выполнять задачи в рамках наших ресурсных возможностей.

Поэтому делать долговременные прогнозы – вещь не очень благодарная. Я исхожу из следующих соображений. "Сезон дождей" вряд ли кардинально изменит интенсивность использования украинской армией, равно как и российской оккупационной армией, артиллерийских систем и дронов-камикадзе. Продолжат деятельность наши ДРГ. В любом случае враг будет активно использовать свое преимущество в ракетных ресурсах и в авиации.

Что касается украинской армии, то она и далее будет действовать сообразно своим возможностям и ресурсам, реализовывая свои стратегические задачи. Но не думаю, что освобождение наших территорий будет ключевым моментом, так как наши ресурсы в определенной степени ограничены. Поэтому территориальные приобретения украинской армии будут достаточно скромными, несмотря на то, что мы часто слышим заявления о том, что фронт вот-вот будет прорван.

Я не являюсь таким оптимистом. Скорее всего, ситуация на фронте будет определяться иными факторами. Ключевой из них – наличие ресурсов, как у российской оккупационной армии, так и у украинских Сил обороны.