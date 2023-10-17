ВСУ ведут наступление на Мелитопольском и Бахмутском направлениях, за сутки на фронте произошло 72 боевых столкновения – Генштаб

Украинские военнослужащие продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении. Силы обороны уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории и закрепляются на достигнутых рубежах. За прошедшие сутки произошло 72 боевых столкновения.

В свою очередь российские оккупанты используют присущую себе тактику террора, наносят ракетные и авиационные удары, обстреливают из РСЗО не только военные, но и в значительном количестве гражданские объекты. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 17 октября.

В ночь на 17 октября войска РФ нанесли очередной ракетно-авиационный удар по Украине, применив управляемую авиационную ракету Х-59, зенитные управляемые ракеты С-300 и 6 ударных дронов типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59 и 6 вражеских БПЛА.

За сутки российские террористы нанесли 10 ракетных и 68 авиационных ударов, совершили 87 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак среди гражданского населения есть погибшие и раненные. Разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

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Под авиационным обстрелов были населенные пункты Бучки Черниговской области; Первомайское, Песчаное Харьковской области; Северск, Звановка, Спорное, Клещиевка, Новоселовка, Авдеевка, Первомайское, Марьинка, Новомихайловка, Старомайорское Донецкой области, а также Николаевка, Казацкое, Одрадокаменка, Берислав, Тягинка, Ивановка Херсонской области. Под артиллерийским огнем оказались около 120 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" на Купянском направлении украинские воины отразили около 15 атак врага в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области и еще 5 атак возле Стельмаховки и Надежды Луганской области.

На Лиманском направлении противник наступательных и штурмовых действий не вел.

На Бахмутском направлении наши защитники отразили 3 атаки противника в районе населенного пункта Андреевка Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" на Авдеевском направлении враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Так, за сутки наши воины отбили более 10 атак врага.

На Марьинском и Шахтерском направлениях наши защитники отбили более 15 атак врага в районе Марьинки Донецкой области и еще 5 атак южнее Золотой Нивы и южнее Пречистовки Донецкой области.

На Запорожском направлении наши защитники не допустили потерь позиций юго-западнее Новоданиловки, Роботиного и западнее Вербового Запорожской области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, успешно поражают склады и тылы противника.

Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении. Имеют частичный успех в районе западнее Вербового Запорожской области. Украинские воины наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделения ракетных войск поразили 2 вертолета на посадочных площадках, склад боеприпасов и артиллерийское средство противника.

Напомним, операторы "Армии дронов" за неделю ликвидировали 428 единиц техники российских окупантов. Среди них было 75 танков.

Ранее сообщалось, что воинам Сил обороны Украины удалось уничтожить еще одну вышку радиоэлектронной борьбы оккупационной армии страны-агрессора России. Это произошло на одном из самых сложных участков на фронте в Украине – на Купянском направлении.

Как сообщал OBOZ.UA, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский сказал, чтоситуация на Купянском и Лиманском направлениях обострилась. Российские оккупанты пытаются всеми силами прорвать линию обороны украинских войск, но нашим защитникам удается нарушить эти планы противника.

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