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На Купянском направлении нацгвардейцы дроном уничтожили вышку РЭБ россиян: эффектное видео

Ольга Липич
War
1 минута
4,1 т.
На Купянском направлении нацгвардейцы дроном уничтожили вышку РЭБ россиян: эффектное видео

Воинам Сил обороны Украины удалось уничтожить еще одну вышку радиоэлектронной борьбы оккупационной армии страны-агрессора России. Это произошло на одном из самых сложных участков на фронте в Украине – на Купянском направлении.

Украинские военные ударили по ней дроном. Кадры показали на официальном Telegram-канале Национальной гвардии Украины в понедельник, 16 октября (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На Купянском направлении нацгвардейцы дроном уничтожили вышку РЭБ россиян: эффектное видео

Как говорится в сообщении, вышку оккупантов уничтожили аэроразведчики "Кондор" первой президентской бригады Нацгвардии "Буревій".

На Купянском направлении нацгвардейцы дроном уничтожили вышку РЭБ россиян: эффектное видео

Техника россиян была оборудована системой дальнего визуального наблюдения "Муром", которая представляла угрозу для военнослужащих Сил обороны нашего государства.

Видео дня
На Купянском направлении нацгвардейцы дроном уничтожили вышку РЭБ россиян: эффектное видео

"Цель обезврежена. Работаем дальше ради победы!" – подчеркнули в пресс-службе НГУ.

На Купянском направлении нацгвардейцы дроном уничтожили вышку РЭБ россиян: эффектное видео

Как сообщал OBOZ.UA, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский сказал, чтоситуация на Купянском и Лиманском направлениях обострилась. Российские оккупанты пытаются всеми силами прорвать линию обороны украинских войск, но нашим защитникам удается нарушить эти планы противника.

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