На Купянском направлении нацгвардейцы дроном уничтожили вышку РЭБ россиян: эффектное видео

Воинам Сил обороны Украины удалось уничтожить еще одну вышку радиоэлектронной борьбы оккупационной армии страны-агрессора России. Это произошло на одном из самых сложных участков на фронте в Украине – на Купянском направлении.

Украинские военные ударили по ней дроном. Кадры показали на официальном Telegram-канале Национальной гвардии Украины в понедельник, 16 октября (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Как говорится в сообщении, вышку оккупантов уничтожили аэроразведчики "Кондор" первой президентской бригады Нацгвардии "Буревій".

Техника россиян была оборудована системой дальнего визуального наблюдения "Муром", которая представляла угрозу для военнослужащих Сил обороны нашего государства.

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"Цель обезврежена. Работаем дальше ради победы!" – подчеркнули в пресс-службе НГУ.

Как сообщал OBOZ.UA, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский сказал, чтоситуация на Купянском и Лиманском направлениях обострилась. Российские оккупанты пытаются всеми силами прорвать линию обороны украинских войск, но нашим защитникам удается нарушить эти планы противника.

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