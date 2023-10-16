Врагу не удастся реализовать свои планы на Купянском и Лиманском направлениях, – Сырский

За последние несколько дней оперативная ситуация на фронтах Купянского и Лиманского направлениях Харьковской области обострилась. Российские оккупанты пытаются всеми силами прорвать линию обороны украинских войск, но нашим защитникам удается нарушить эти планы противника.

Об этом рассказал командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Сырский, опубликовав кадры своего визита в одно из подразделений. Он поблагодарил мужественных солдат за противостояние вражеским войскам, которые пытаются осуществить реванш после многочисленных поражений (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Все равно победа будет за нами, все равно наши флаги будут развиваться над всеми нашими границами. Желаю вам достичь успеха в боях, причем с наименьшими потерями", – сказал Сырский, выступая перед шеренгой украинских защитников.

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Он отметил каждого воина, который отличился в сражениях, внимательно ознакомился с обстановкой и распорядился о выполнении боевых задач, актуальных на сегодня.

Как сообщал OBOZ.UA, со стороны российской армии идет активная подготовка к масштабным сражениям на Херсонском направлении. Ввиду этого, оккупанты начали перемещать свои командные пункты из Геническа в Джанкойский район. Уже известно о двух таких случаях.

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