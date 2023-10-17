'Абсолютный рекорд': 'Армия дронов' ликвидировала почти пол тысячи единиц вражеской техники за неделю

Украинские воины активно уничтожают на фронте врага и его техники. Операторы "Армии дронов" за неделю ликвидировали 428 единиц техники российских окупантов.

Среди них было 75 танков. Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram. Он назвал это абсолютным рекордом.

"Абсолютный рекорд от "Армии дронов" – бойцы поразили 428 единиц российской техники за неделю", – написал Федоров.

Министр добавил, что во время российского наступления на Авдеевку беспилотники очень эффективно проявили себя в обороне и уничтожении техники.

"Поэтому у россиян минус 101 пушка, 88 бронированных машин, 75 танков и куча другого оборудования. Благодарю наших героев, которые в сверхсложных условиях держат оборону и активно поражают оккупантов", - отметил Федоров.

Как сообщал OBOZ.UA, за месяц – с 4 сентября по 2 октября – "Армия дронов" поразила 136 танков, 270 артиллерийских систем, включая САУ.

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