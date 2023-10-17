Работают партизаны? В России активно уничтожают технику, строящую укрепления на границе с Украиной – ЦНС

В российском приграничье начала внезапно "ломаться" строительная техника, которая занимается возведением укреплиний на границе с Украиной. В Центре национального сопротивления намекнули, что ее уничтожением занимаются партизаны.

На официальном сайте ЦНС 16 октября показали фотографию экскаватора, который копал траншею рядом с тремя рядами так называемых зубов дракона. Этот кадр сделан дроном с высоты.

В ведомстве рассказали, что в российском селе Старая Николаевка Курской области, расположенном недалеко от Сумской области Украины, россияне активно строят опорные пункты на черноземах фермеров.

"При этом земля становится непригодной для дальнейшего использования. Фермеры передали фото укреплений оккупантов на собственной земле", – написала пресс-служба.

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Центр национального сопротивления поблагодарил за информирование и подчеркнул, что продолжает наблюдать за действиями врага.

Местные жители рассказали ЦНС, что коммерческие структуры Курской области, у которых принудительно забирают технику на строительство фортификационных сооружений, требуют от местных властей денежных компенсаций за уничтоженные экскаваторы, ведь партизаны на регулярной основе уничтожают экспроприированное имущество.

Ранее также сообщалось, что в Рыльском районе Курской области РФ фермеры, входящие в состав Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России, выходят на акции протеста против уничтожения их сельскохозяйственных земель.

Как писал OBOZ.UA, Центру национального сопротивления известно, что в Курской области РФ наряду с рытьем реальных окопов и установкой минных заграждений имитируют обустройство оборонных рубежей, а деньги, выделенные на это, разворовывает руководство.

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