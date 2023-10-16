Силы обороны в Донецкой области сбили третий штурмовик Су-25 за неделю, – генерал Тарнавский

Бойцы Вооруженных сил Украины активно уничтожают врага в лице армии страны-агрессора России и ее техники. Силы обороны в Донецкой области сбили третий штурмовик противника Су-25 за неделю.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский в Telegram. По его словам, всего уничтожено 36 единиц военной техники противника.

"Воины ОСУВ "Таврия" на Донетчине за неделю уничтожили уже три вражеских штурмовика Су-25. За прошедшие сутки враг нанес 2 ракетных и 35 авиационных ударов, провел 47 боевых столкновений, кроме того совершил 906 артобстрелов. Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ "Таврия" в течение суток выполнила 1321 огневой задачи", – сообщил генерал.

Он добавил, что общие потери врага составили 472 человека.

Кроме того, на фронте уничтожены 36 единиц военной техники противника.

"В частности, 4 ББМ, 8 артиллерийских систем, 1 средство ПВО, самолет Су-25, 13 БпЛА, 6 единиц автомобильной и 1 – специальной техники. Также уничтожен склад боеприпасов врага", – написал Тарнавский.

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Как сообщал OBOZ.UA, на Таврическом направлении Вооруженные силы Украины нанесли значительные потери российским оккупационным войскам. Наши воины уничтожили боевую машину поддержки танков "Терминатор" и тяжелую огнеметную систему "Сонцепек" окупантов. Также в Донецкой области был сбит российский штурмовик Су-25.

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