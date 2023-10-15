На Таврическом направлении ВСУ сбили самолет Су-25 и уничтожили БМПТ 'Терминатор' и ТОС 'Солнцепек', – генерал Тарнавский

На Таврическом направлении Вооруженные силы Украины нанесли значительные потери российским оккупационным войскам. Наши воины уничтожили боевую машину поддержки танков "Терминатор" и тяжелую огнеметную систему "Солнцепек" оккупантов. Также в Донецкой области был сбит российский штурмовик Су-25.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. Потери противника в личном составе также продолжают расти.

В целом по всему Таврическому направлению продолжается боевая работа наших Сил обороны, за день произошло 49 боевых столкновений. ВСУ держат оборону на юге Украины и проводят наступательную операцию на Мелитопольском направлении.

За прошедшие сутки враг нанес 27 авиационных ударов и совершил 901 артобстрел. В ответ на это наши подразделения ракетных войск и артиллерии выполнили 1876 огневых заданий, ударив по позициям и объектам оккупантов.

Общие потери россиян убитыми и ранеными составили 797 человек. Были уничтожены 26 единиц военной техники противника, среди которых один самолет Су-25, четыре танка, 10 бронированных боевых машин, пять артиллерийских систем, одна реактивная система залпового огня, один БПЛА и четыре автомобиля. Также были поражены два склада с боеприпасами захватчиков.

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Су-25, сбитый нашими военными, это одноместный бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для оказания авиационной поддержки в зоне боевых действий днем и ночью при визуальной видимости целей, а также уничтожения объектов с заданными координатами в случае летной погоды.

БМПТ "Терминатор", также известная как объект 199 "Рамка", это российская боевая машина, предназначенная для действия в составе танковых формирований с целью поражения танкоопасных средств противника. Она может уничтожать живую силу, у которой есть гранатометы, противотанковые комплексы, стрелковое оружие, а также поражать на ходу и с места танки, БМП, доты, дзоты и другие высокозащищенные цели.

А ТОС "Солнцепек" – это тяжелая огнеметная система залпового огня калибра 220-мм, ведущая огонь зажигательными или термобарическими боеприпасами.

Напомним, что Таврическое направление охватывает Запорожскую область и часть Донецкой, включая линию фронта до Авдеевки.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские военные нанесли очередные потери российским оккупантам на Лиманском направлении. Вооруженные силы Украины эффектно уничтожили вражескую технику.

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