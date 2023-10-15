Бесплатные билеты в ад: ВСУ на Лиманском направлении эффектно уничтожили вражескую технику с личным составом. Видео

Украинские защитники нанесли очередные потери российским оккупантам на Лиманском направлении. Вооруженные силы Украины эффектно уничтожили вражескую технику.

А вместе с тем они организовали бесплатные билеты в ад личному составу путинской армии. Соответствующее видео появилось в распоряжении OBOZ.UA.

На кадрах показана работа 63-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Наши защитники нанесли удар по захватчикам с помощью дронов-камикадзе.

"Героические воин 63-й бригады ВСУ поздравляют новоприбывших "гостей" с болот и дарят им бесплатные билеты в ад! Дрон-камикадзе роты ударных беспилотников 63-й омбр уничтожает вражескую технику и личный состав 25-й оккупационной армии на Лиманском", – отметили военные.

Видео дня

Стоит отметить, что украинские спецназовцы искусно применяют на войне против российских оккупантов ударные дроны, уничтожая ими вражескую технику с ювелирной точностью. Именно таким образом, наши воины уничтожили в Донецкой области очередной вражеский танк.

Напомним, ранее стало известно, что украинские военные уничтожили вражеский ЗРК "Тор" стоимостью 25 млн долларов.

Всего в течение 13 октября Силы обороны Украины отменили 970 российских оккупантов и "демилитаризовали" 88 единиц вражеской техники и вооружений.