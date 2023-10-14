Силы обороны Украины отминусовали за сутки почти тысячу оккупантов – данные Генштаба

Накануне, 13 октября, Силы обороны были ликвидированы еще 970 российских оккупантов. Безвозвратные потери России в живой силе за время полномасштабного вторжения в Украину достигли 286 890 человек.

Также утилизированы 88 единиц вражеской техники и вооружения. Обновленные данные по потерям врага обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

В частности, накануне россияне потеряли 9 танков (в общей сложности их уже уничтожено 4 940 единиц), 24 боевых бронированных машин (9 337), 26 артиллерийских систем (6 833), одно средство ПВО (547) и один российский самолет (в общей сложности уже 317).

"Демилитаризован" также один БПЛА оперативно-тактического уровня (всего 5265), 22 единицы автомобильной (9255) и четыре – специальной техники (971).

Неизменным осталось количество уничтоженных РСЗО – 811, вертолетов – 316, крылатых ракет – 1531, кораблей / катеров – 20, также пока уничтожена только одна подлодка.

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Напомним, накануне вечером в Генштабе сообщили, что 13 октября ВСУ отразили все атаки врага и сбили штурмовик Су-25. Всего за сутки вдоль линии фронта произошло 68 боевых столкновений.

Также сообщалось, что особо большие потери россияне несут под Авдеевкой. Там оккупанты ведут наступательные действия и пытаются окружить населенный пункт.

Однако помехой осуществлению планов врага стали украинские воины, которые уничтожают российскую технику целыми колоннами.