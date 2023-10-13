ВСУ отбили все атаки врага и сбили штурмовик Су-25: произошло 68 боевых столкновений – Генштаб

В течение текущих суток на разных участках фронта произошло 68 боевых столкновений Вооруженных сил Украины с российскими оккупационными войсками. Наши военные смогли отразить все атаки противника, который не прекращает попыток штурмовать позиции Сил обороны, и нанесли россиянам значительные потери. Также ВСУ продолжают вести контрнаступательные действия на юге и востоке нашего государства.

Российские захватчики тем временем не прекращают террор гражданского населения Украины, обстреливая города и села из всех имеющихся видов вооружения. Из-за этого в течение дня есть погибшие и пострадавшие среди гражданских. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за пятницу, 13 октября, опубликованном в Facebook.

"Враг нанес 2 ракетных и 39 авиационных ударов, совершил 24 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома другая гражданская инфраструктура", – говорится в сообщении.

Видео дня

На Купянском направлении украинские военные сегодня отразили 12 атак врага в районах Синьковки, Ивановки и Кисловки Харьковской области. Также враг нанес авиационные удары в этих районах. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 15 населенных пунктов, среди которых Красное Первое, Фиголовка, Новомлинск, Западное, Купянск, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны Украины отразили атаки россиян в районе Макеевки Луганской области. Оккупанты в течение суток нанес авиационных ударов в районах Невского, Новолюбовки, Белогоровки, Серебрянского лесничества Луганской области и Спорного Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Дроновка, Выемка, Федоровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении россияне атаковали авиацией районы Белой Горы, Александро-Шультино и Нью-Йорка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем находились более 20 населенных пунктов, в том числе Миньковка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка Донецкой области.

На Авдеевском направлении ВСУ продолжают держать оборону и за сегодня отбили 10 атак врага в районе Авдеевки и более 15 атак в районах Керамика, Тоненького, Северного, Первомайского, Нетайлово Донецкой области. Оккупанты наносили авиационные удары в районах населенных пунктов Новокалиновое и Авдеевка Донецкой области. Под артиллерийскими и минометными обстрелами противника было около 20 населенных пунктов, среди которых Новобахмутовка, Авдеевка, Опытное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение текущих суток Силы обороны успешно отбили около 10 атак врага в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах Марьинки и Новомихайловки. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Антоновка, Елизаветовка Донецкой области.

На Шахтерском направлении войска РФ проводили безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районе населённого пункта Старомайорское Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенным пунктам, среди которых Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное, Благодатное Донецкой области.

На Запорожском направлении оккупанты пытались восстановить утраченное положение в районе Работино Запорожской области, однако успеха не имели. Они нанесли авиационный удар в районе Новоандреевки Запорожской области. Также артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, в частности Гуляйполе, Орехов, Новоданиловка, Работино, Малые Щербаки, Плавни Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Казацкое, Одрадокаменка, Николаевка, Ольговка, Высокое и Ульяновка Херсонской области. А артиллерийским и минометным обстрелам со стороны врага подверглись Берислав, Садовое, Станислав, Александровка и областной центр Херсонской области.

На Северском и Слобожанском направлениях армия РФ сохраняет свое военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстреливать наши населенные пункты с территории РФ и наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Россияне нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Леоновка, Гремяч Черниговской области; Поповка Сумской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Сеньковка, Блешня, Черниговской области; Бачевск, Вишенки, Волфино, Могрица Сумской области; Терновая, Гатище, Плетеновка Харьковской области.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

Контнаступательные действия ВСУ

Вооруженные силы Украины продолжают проводить наступательную операцию на Мелитопольском направлении и штурмовые действия на Бахмутском направлении.

Наши военные ежедневно наносят войскам РФ потери в живой силе и технике. Кроме того, своими действиями ВСУ истощают врага вдоль всей линии фронта.

Потери РФ

В течение суток авиация наших Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также по мосту противника. Кроме того, был уничтожен российский истребитель Су-25 и БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

Подразделения ракетных войск ВСУ поразили пункт управления, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, боеприпасов и станцию РЭС россиян.

Как сообщал OBOZ.UA, в последнее время войска РФ активизировались в районе Авдеевки. 12 октября оккупанты ударили по населенному пункту фосфорными боеприпасами, что запрещено международным конвенциям.

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