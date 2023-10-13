Войска РФ при наступлении на Авдеевку используют фосфорные снаряды: за город идут ожесточенные бои. Видео

Российские войска в последнее время активизировались в районе Авдеевки, там захватчики приступили к атакам и пытаются окружить населенный пункт. Для достижения цели они не останавливаются ни перед чем, в частности, 12 октября по населенному пункту ударили фосфорными боеприпасами вопреки международным конвенциям.

Факт очередного военного преступления РФ подтвердил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, в сети также появилось снятое в Авдеевке видео с последствиями применения таких боеприпасов (чтобы его пересмотреть, доскролльте новость до конца). В то же время захватчики несут огромные потери в "мясных штурмах", которые пока не помогли им достичь цели.

По словам Ермака, в районе Авдеевки Донецкой области российское командование прибегло к традиционной тактике советских командующих: забрасыванию "мясом" противника. Не гнушаются оккупанты и совершать новые военные преступления.

"Авдеевка. Наша земля, украинский город. Много сил россияне бросили на это направление. Используют фосфор, хотят забрасывать все вокруг своим мясом. Наша армия сейчас в сложных боях держит позиции. Мы все должны помнить – война продолжается. Цель врага неизменна – убить нас всех. Россияне не ценят своих людей – они делают ставку на количество. Наша сила – в качестве и единстве. И в холодном расчете наших потребностей для того, чтобы уничтожить россиян", – отметил глава ОПУ.

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Использование фосфорных бомб в населенных пунктах и близ них запрещено с 1977 года: запрет зафиксирован Женевской конвенцией о защите жертв войны. Необходимость запрета таких снарядов обусловлена их особой опасностью. Ведь в результате удара фосфорной бомбой загорается сильный пожар, который трудно потушить. В то же время, при попадании на кожу человека белый фосфор вызывает тяжелые химические ожоги, также он ядовит для человека, небольшое количество этого вещества может привести к смертельному отравлению.

Однако Россия уже неоднократно применяла такие снаряды для атак, в том числе и в населенных пунктах. И международные организации до сих пор хранят по этому поводу молчание, заявил спикер Украинской добровольческой армии Юг, военный эксперт Сергей Братчук в эфире телеканала "Мы – Украина".

"Международные организации заметили использование фосфорных бомб в секторе Газа, например. Здесь они не видят. Будет ли какое-то заявление по этому поводу? Думаю, что нет. Это очередное военное преступление. И попытка давить огневым поражением, психологически в том числе, потому что действительно не очень приятное явление для наших бойцов", – отметил он.

В целом, описывая ситуацию вокруг Авдеевки, Братчук отметил: несмотря на то, что российские пропагандисты в течение нескольких суток разгоняли информацию о якобы сплошных "победах" оккупантов в районе этого населенного пункта, их продвижении и о том, что Авдеевка уже практически захвачена войсками РФ, в реальности это не так. И это признают уже даже некоторые оккупанты и пропагандисты РФ.

"Так называемый блицкриг (они даже это у немцев позаимствовали) по поводу окружения и захвата Авдеевки на сегодня провалены. Говорит ли это о том, что враг отступил, что не будет в дальнейшем атаковать? Я думаю, что эти атаки еще возобновятся. Какими они будут силами и средствами проведены – сегодня сложно сказать", – отметил Братчук.

По его словам, еще в первые дни своего наступления на Авдеевку, оккупанты максимально задействовали имеющиеся резервы. И в значительной степени "перемололи" их в многочисленных "мясных штурмах".

"Минимум три батальона вражеские (это полк) уничтожены, это мы говорим о "200-х"... Можем добавить сюда еще минимум втрое больше раненых или получивших определенные увечья от применения боевой техники, своей, в том числе. Россияне умеют открывать "дружеский огонь". Насколько мне известно, такие ситуации возникли и при этой попытке мясного штурма", – отметил военный эксперт.

По словам Братчука, в частности, россияне задействовали под Авдеевкой свою 25 резервную армию, которая, по данным разведки, должна была вводиться в бой не раньше ноября-декабря этого года. Российское руководство стремилось во что бы то ни стало окружить этот населенный пункт и его защитников. Объясняться это может и тем, что в Кремле до сих пор хотят выйти на админграницу Донецкой области, и тем, что оккупантам нужны хоть какие-то достижения на поле боя.

"А я думаю, что за этим всем просматривается самое главное: выйти на определенный рубеж с новыми достижениями, в частности, в Авдеевке, чтобы попытаться на время заморозить линию боевого столкновения, чтобы получить отдых, возможность восстановить свои силы. И если мобилизация в РФ не объявляется, это не значит, что ее нет", – подчеркнул Братчук.

В частности, он упомянул о том, что "пушечное мясо" сейчас Россия набирает на оккупированных территориях Украины, что также является военным преступлением с точки зрения международных конвенций.

Не последнюю роль в активизации россиян под Авдеевкой также сыграли их попытки оттянуть украинские силы с юга, где идет контрнаступательная операция.

Пока планы захватчиков им реализовать не удалось.

"Наше командование учло ошибки, например, по Соледару, когда врагу удалось ударить по флангам и получить определенные тактические успехи в том числе. Это было учтено. Сегодня такой обход по флангам не удался. И самое главное: наши были готовы. Готовили позиции, технику, соответствующие средства поражения, потому что понимали, что враг будет атаковать", – отметил Братчук.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фотографии с украинскими воинами в Авдеевке, где несколько суток не стихают ожесточенные бои. Оккупанты активно обстреливают позиции Сил обороны и сам город, проводят штурмы с целью окружения населенного пункта.

"Держим позиции. Именно украинская смелость и единство определяют, как завершится война. Должны все об этом помнить", – подписал фотографии президент.

В тот же день 12 октября начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш назвал ситуацию сложной.