Очередной 'підпал': операторы ССО FPV-дроном уничтожили российский танк. Видео

Украинские спецназовцы мастерски применяют на войне против российских оккупантов ударные дроны, уничтожая ими вражескую технику с ювелирной точностью. Именно таким образом, наши воины уничтожили в Донецкой области очередной вражеский танк.

Его бойцы ССО поразили с помощью FPV-дрона. Соответствующие кадры были опубликованы на официальной странице Командования Сил специальных операций ВС Украины в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

После попадания вражеский танк начал мощно гореть, а российское войско потеряло еще одну дорогостоящую единицу вооружения.

"В бою мы используем все, что есть на вооружении. И уже стали асами в пилотаже FPV-дронами", – рассказывают украинские операторы ССО.

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Они обещают, что таких пожаров у оккупантов будет становиться все больше.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Запорожском направлении Силы обороны организовали "спринтерский забег" для танка противника. Со второй попытки наши защитники превратили его в металлолом.

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