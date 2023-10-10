ВСУ устроили 'спринтерский забег' для вражеского танка в Запорожье и превратили его в металлолом. Видео

На Запорожском направлении Силы обороны организовали "спринтерский забег" для танка противника. Однако его скорость оказалась недостаточной, чтобы скрыться от украинских снарядов.

Кадры с вражеским танком выложил в сеть мэр Мелитополя Иван Федоров. "Русская жестянка" набрала бешеную скорость, убегая от огня ВСУ, однако уже со второй попытки защитники превратили его в металлолом.

На видео защитники продемонстрировали выезд на позицию и молниеносный выстрел с поражением врага.

Также сообщается, что наши военные удерживают врага в районе Левадного на Запорожском направлении и продолжают наступление на Мелитопольском направлении.

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Напомним, что Служба безопасности Украины успешно навела HIMARS на российский "Солнцепок". Им враг планировал ударить по позициям ВСУ. Тяжелая огнеметная система была уничтожена вместе с экипажем и полным боекомплектом. И в финальном поединке с ракетой HIMARS вражеский "Солнцепок" отпраздновал свое поражение роскошным салютом.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 октября Служба безопасности Украины поразила российский комплекс ПВО С-400 "Триумф" на территории Белгородской области. Стратегическую технику атаковали дронами.