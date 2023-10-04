СБУ поразила комплекс ПВО С-400 'Триумф' стоимостью $1,2 млрд в Белгородской области: детали операции. Видео

4 октября ночью Служба безопасности Украины поразила российский комплекс ПВО С-400 "Триумф" на территории Белгородской области. Стратегическую технику атаковали дронами.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников в СБУ. Отмечается, что цена такого комплекса – 1,2 млрд долларов. США.

В спецслужбе отметили, что на выложенных россиянами видео слышно около 20 взрывов в месте расположения "Триумфа" и его РЛС. В это время в соседних населенных пунктах исчез свет. В СБУ напомнили, что за последний месяц это уже второй "Триумф", который догнала "бавовна". В последний раз такой комплекс был уничтожен в Евпатории на территории временно оккупированного Крыма 14 сентября.

Напомним, этой ночью в Белгородской области РФ раздались взрывы. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram об уничтожении ПВО воздушных целей, хотя их количество не уточнил. Он отметил, что есть "последствия на земле".

Видео дня

Российский чиновник заверил, что разрушений и пострадавших в результате взрывных происшествий этой ночью в регионе якобы нет.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– военная контрразведка СБУ и ВМС Украины провела уникальную спецоперацию у временно оккупированной Евпатории на территории Крыма. По ее результатам был уничтожен российский комплекс ПВО "Триумф" стоимостью 1,2 млрд. долларов США.

– Кремлевские пропагандисты называли "Триумфы" "неуязвимыми", однако украинские защитники еще раз доказали лживость россиян. Впервые украинские воины уничтожили российскую зенитно-ракетную систему С-400 "Триумф" осенью 2022 года.

– Офицер резерва ВСУ, военный эксперт Андрей Крамаров заявил, что поражение "Триумфа" в Крыму нанесло России огромные материальные и репутационные потери. В частности, это очень "смутило" Китай и Индию, которые закупали эти комплексы в России.