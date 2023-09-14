Пропагандисты называли ее 'неуязвимой': что известно о системе ПВО 'Триумф', уничтоженной возле Евпатории, и что это даст Украине

Ночью 14 сентября контрразведка СБУ совместно с ВМС Украины провели во временно оккупированном Крыму спецоперацию, в ходе которой была уничтожена вражеская система противовоздушной обороны С-400 "Триумф". Кремлевские пропагандисты называли эту систему ПВО "неуязвимой", однако украинские защитники в очередной раз доказали лживость россиян.

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Вражеская система ПВО сгорела в районе Евпатории. OBOZREVATEL выяснил, что известно о "Триумфе" и как успешная операция СБУ и ВМС Украины повлияет на дальнейший ход войны (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Впервые украинские воины уничтожили российскую зенитно-ракетную систему С-400 "Триумф" осенью 2022 года. Более того, защитники нанесли удар по системе, когда она находилась в развернутом состоянии. Следовательно, даже сама система С-400 не смогла справиться с уничтожением целей.

Также система С-400 "Триумф" была уничтожена в Крыму 23 августа 2023. Цель поразили вблизи села Оленевка на Тарханкутском полуострове в оккупированном Крыму. Тогда была уничтожена сама установка, установленные на ней ракеты и личный состав врага.

Об атаке и взрывах в Крыму 14 сентября российские оккупанты предпочитают молчать. Оккупационные так называемые "власти" полуострова никак не комментировали взрывы возле Евпатории. В пропагандистских каналах лишь появились уже ставшие традиционными заявление об "учениях".

В свою очередь министерство обороны РФ заявило, что "успешно" отразило атаку БПЛА в ночь на 14 сентября. Однако военная контрразведка СБУ и ВМС Украины развенчали легенды оккупантов. Украинские воины подтвердили, что провели уникальную спецоперацию возле временно оккупированной Евпатории, по результатам которой был уничтожен российский комплекс ПВО С-400 "Триумф" стоимостью 1,2 млрд долларов США.

Кремлевские пропагандисты неоднократно хвастались, что ЗРК С-400 "Триумф" обладает "значительными" тактико-техническими возможностями, обеспечивая более чем двухкратный рост эффективности. Также по легенде россиян "Триумф" называли единственной системой, которая якобы может выборочно работать с использованием более 4 типов ракет, обладающих различной стартовой массой и дальностью пуска, создавая эшелонированную оборону.

Кроме того, пропагандисты рассказывали, что ЗРК С-400 "Триумф" якобы может сбивать самолеты стратегической и тактической авиации, летательные аппараты, изготовленные по технологии "Стелс", стратегические крылатые ракеты, а также аэробаллистические и баллистические ракеты.

Ранее в Главном управлении разведки объяснили, что уничтожение С-400 "Триумф" – это болезненный удар по системе ПВО оккупантов, ведь на вооружении врага стоит ограниченное количество таких комплексов. К тому же разведчики заявили, что потеря ЗРК будет иметь серьезное влияние на дальнейшие события в оккупированном Крыму.

Помимо уменьшения количества систем ПВО во временно оккупированном Крыму, уничтожение этих систем также позволить сократить возможности врага наносит удары по наземным целям. Во время полномасштабного вторжения в Украину страна-агрессор РФ массово применяет зенитные ракеты, в том числе комплексы С-300 и С-400, для ударов по целям на земле.

Напомним, утром 14 сентября вблизи Евпатории во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. Российские оккупанты пожаловались на очередную атаку беспилотников и сообщили о работе своей ПВО.

Позже стало известно, что военная контрразведка СБУ и ВМС Украины провела уникальную спецоперацию у временно оккупированной Евпатории на территории Крыма. По ее результатам был уничтожен российский комплекс ПВО "Триумф" стоимостью 1,2 млрд долл. США.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Крыму 23 августа была уничтожена российская зенитно-ракетная система большого и среднего радиуса действия С-400 "Триумф". Ликвидирована как сама установка, так и установленные на ней ракеты и находившийся рядом личный состав.

Как сообщал OBOZREVATEL, граждане страны-агрессора России устроили очередную истерику из-за новых взрывов во временно оккупированном Крыму. Россияне пожаловались, что над захваченным полуостровом свободно летают дроны и предъявили претензии министру обороны РФ Сергею Шойгу.

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