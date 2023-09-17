'Колоссальный репутационный риск для РФ': эксперт объяснил, что означает уничтожение ПВО С-400 'Триумф' в Крыму

Уничтожение российских систем ПВО С-400 "Триумф" во временно оккупированном Крыму в последние недели является беспрецедентным событием. Это поражение нанесло России огромные материальные и репутационные потери.

В частности поражение С-400 очень "смутило" Китай и Индию, закупавшие эти комплексы у России. Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал офицер резерва ВСУ, военный эксперт Андрей Крамаров.

По его словам, уничтожение российской системы С-400 вблизи Евпатории 14 сентября и успешный удар на мысе Тарханкут несколько недель назад различаются масштабами потерь, понесенных оккупантами.

"На мысе Тарханкут была уничтожена радиолокационная станция. По разным данным, было уничтожено от двух до четырех пусковых установок. Здесь же фактически был полностью развернут дивизион комплекса С-400 стоимостью 1,2 миллиарда долларов, станции наблюдения, транспортно-заряжающие машины. Это был зенитно-ракетный дивизион, охранявший очень важный объект стратегического значения, находящийся в Евпатории, – склад с боеприпасами, на котором, в частности, хранятся ракеты разных типов, в том числе ракеты С-300 и С-400. Следовательно, по нему был нанесен удар", – отметил Крамаров.

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Он также выразил свое видение того, как удалось поразить цель под Евпаторией.

"Удар был комбинированным. Сначала беспилотными летательными аппаратами были уничтожены средства наблюдения. Это вполне возможно, ведь малозаметный БПЛА может спокойно нанести достаточно значительное поражение радиолокационной станции. В целом эта конструкция достаточно чувствительная, достаточно нежная. Следовательно, она была повреждена, после чего сам комплекс был "ослеплен" и был нанесен удар", – отметил эксперт.

Крамаров добавил, что после поражения было слышно много взрывов вследствие детонации боекомплекта.

"Причем там размещались, в частности, и пусковые установки С-300, которые также могут управляться командным пунктом из дивизиона С-400. То есть они могут объединяться в одну систему", – констатировал эксперт.

Он назвал операцию украинских воинов по уничтожению российского С-400 беспрецедентной.

"Такое поражение фактически беспрецедентно. Потому что во второй фазе операции был нанесен удар с применением украинской крылатой ракеты. Вероятно, это модернизированный "Нептун". Соответственно крылатая ракета является эталонной целью для таких комплексов", – подчеркнул Крамаров.

По словам эксперта, поражение стало возможным либо из-за проблем у С-400 с обнаружением и поражением украинских ракет, либо благодаря удачному сочетанию дронов и крылатых ракет. В любом случае это стало огромным ударом по государству-агрессору.

"Это огромная потеря страны-оккупанта – как материальная, 1,2 миллиарда долларов, так и колоссальный репутационный риск. Ведь, как мне известно, этот факт очень смутил Китай и Индию, закупавшие эти комплексы С-400 в России", – добавил. Крамаров.

Напомним, ранее стало известно, что утром 14 сентября во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. Впоследствии выяснилось, что в ходе атаки удалось уничтожить вражеский комплекс противовоздушной обороны С-400 "Триумф", который российская пропаганда окрестила "неуязвимой".

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили: ликвидирована как сама установка, так и ее ракеты, а также личный состав.

Также в сети опубликовали зрелищное видео атаки. По ее результатам враг потерял технику примерно на 1,2 миллиарда долларов.